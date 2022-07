Entre los juegos gratuitos que GOG está ofreciendo, tenemos a GWENT: The Witcher Card Game y The Elder Scrolls II: Daggerfall. | Fuente: CD Projekt Red/Bethesda

Si bien son las más populares del mercado del PC Gaming, Steam y Epic Games no son las únicas tiendas digitales mediante las que puedes adquirir nuevos títulos para esta plataforma. Entre ellas, también se incluye GOG, la distribuidora de videojuegos de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077), y tal cual ocurre con sus congéneres, a veces entrega juegos totalmente gratis para sus usuarios.

En esta oportunidad, la tienda digital ha preparado una nueva tanda de títulos que los jugadores podrán descargar y quedarse para siempre. El número es nada más y nada menos que 39 videojuegos y todos los que estén interesados en sumarlos a sus colecciones podrán hacerlo desde hoy mismo.

Videojuegos clásicos para todos

Tal como se puede apreciar en la página oficial de GOG, varios de estos títulos corresponden a la Free Games Collection que la plataforma ha preparado especialmente para sus usuarios. No obstante, gracias al reporte de la cuenta SteamGamesPC en Twitter, también se incluyen algunos que no están presentes en la tanda antes mencionada para dar con un total de 39.

En la lista, se incluyen videojuegos de franquicias icónicas y aclamadas por la comunidad de jugadores como son The Witcher y The Elder Scrolls. No obstante, tal como el nombre de la colección indica, muchos de estos son los clásicos que iniciaron dichas sagas en lugar de los más recientes como The Witcher 3: Wild Hunt o The Elder Scrolls V: Skyrim. De todos modos, vale la pena probar estas entregas para conocer cómo fue que iniciaron estas legendarias IPs de la industria.

Lista completa de los 39 juegos gratis de GOG

A continuación, te dejamos la lista de los títulos que GOG está regalando a sus usuarios con sus respectivos enlaces. Para reclamarlos, solo basta con darle click al que te interesa -o a todos- y añadirlo al carrito de compras. Cuando estés listo, canjea y de inmediato estarán disponibles para que los descargues mediante tu cuenta.

Es importante resaltar que GWENT, el videojuego de cartas de The Witcher, colocará su instalador en el escritorio del usuario una vez que haya sido reclamado. De este modo, podrá ser descargado.

