Gran Turismo 7 ha causado una pausa en la cooperación entre la saga de Polyphony Digital y la FIA.

La Federation Internationale de ‘Automobile (FIA) ha anunciado que seguirá trabajando con Gran Turismo para sus torneos de simulación de carreras.

El pronunciamiento se da luego de semanas de incierto futuro, con la FIA escogiendo a otro videojuego, Asseto Corsa Competizione, para sus próximos Motorsport Games.

¿Qué pasaba entre la FIA y Gran Turismo?

Todos los años, la FIA trabaja constantemente con Gran Turismo para propiciar torneos de videojuegos basados en este deporte.

Sin embargo, para este 2022, el lanzamiento de Gran Turismo 7 no ha traído mejoras, sino más bien ha significado una pausa en esta cooperación, con el ente pausando sus competiciones digitales con la franquicia de PlayStation.

La situación se complicó luego de que la FIA escogiera a Assetto Corsa Competizione para los próximos Motorsport Games, que se celebrarán en el circuito de Paul Ricard y sus alrededores del 26 al 30 de octubre.

Pero, ante ello, el director del Departamento de Fórmula E y Actividades Deportivas Innovadoras de la FIA, Frederic Bertrand, ha aclarado qué estaba pasando.

"Esto no ha terminado", dijo Bertrand. “Para [el] [evento] de Motorsport Games, la dificultad que tuvimos en ese momento es que no estaban necesariamente listos para apoyar el evento en vivo como queríamos, debido a Gran Turismo 7 y todo, por lo que decidimos trabajar con Asseto Corsa”.

“Pero seguimos trabajando con Gran Turismo en muchos otros proyectos. Así que no, no es un final. Es solo una aceptación de un enfoque no exclusivo, y creemos que los deportes electrónicos deben ser más abiertos”, señaló.

Los problemas de Gran Turismo 7

La comunidad de simracing, o simulación de carreras, se ha quejado en múltiples ocasiones sobre el estado de Gran Turismo 7, juego que salió al mercado en marzo de este año.

Los problemas mencionados fueron extensos en números, con grandes problemas de conexión, bugs y falta de modos con respecto a anteriores lanzamientos.

