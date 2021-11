Jinx ya se encuentra disponible en la tienda del juego para ser adquirida. | Fuente: Epic Games

En una colaboración especial, Riot Games y Epic Games se han unido para llevar a Jinx, personaje de League of Legends, a la isla de batalla de Fortnite.

Esta alianza tiene como motivo el lanzamiento mundial de Arcane, la serie animada protagonizada por Jinx, este sábado en la plataforma de Netflix.

¡Estamos ansiosos por ver a Jinx Arcane saltar del autobús de batalla! Bienvenida a la Isla 🏝️https://t.co/9z9qGPU0Wn pic.twitter.com/0VuS3afptr — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) November 4, 2021

Dos gigantes en colaboración

Como lo explicaba Riot Games en una conferencia de prensa en la que tuvimos acceso, Jinx se convirtió en una figura reconocible de League of Legends incluso para quienes no han jugado al videojuego, por lo que se ha convertido en protagonista de los nuevos contenidos lanzados por la compañía.

Ante esto, la ‘extravagante’ tiradora llega a Fortnite como forma de seguir aumentando las expectativas de la serie y a solo horas del final del campeonato mundial de League of Legends, el Worlds 2021.

Jinx trae consigo una mochila y un pico, pero no un ala delta. La skin está disponible desde ya en la tienda del juego. Esta será la primera vez en su historia de doce años que un campeón de League of Legends aparece en un juego que no es de Riot.

"Fortnite ha ejecutado colaboraciones de alto perfil y experiencias de entretenimiento sin dejar de estar comprometido con brindar a los jugadores contenido que enriquezca su experiencia tanto dentro como fuera del juego, una dedicación que compartimos y admiramos", dijo Brandon Miao, líder de asociaciones y experiencias entre productos de Riot Games.

Asimismo, ahora se podrán descargar todos los juegos de Riot Games como League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics o League of Runaterra desde la Epic Games Store.

