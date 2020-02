Este es el tráiler de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. | Fuente: Bandai Namco

La compañía japonesa Bandai Namco publicó un nuevo tráiler de su videojuego Captain Tsubasa: Rise of New Champions, basado en el popular manga/anime que en nuestro país se hizo conocido con el nombre de Los Supercampeones.

En el avance, difundido en YouTube y en las redes sociales, se aprecia a los principales protagonistas de la serie en acción, realizando los característicos movimientos.

Así, el tráiler muestra a Tsubasa Ozora (Oliver Atom), Genzo Wakabayashi (Benji Price), Taro Misaki (Tom Baker), Ken Wakashimazu (Richard Tex Tex), Kojiro Hyuga (Steve Hyuga), entre otros, haciendo sus disparos especiales y jugadas distintivas.

Asimismo, se muestra parte del modo historia que tendrá Rise of New Champions, que estará basado en lo visto en el manga/anime que se estrenó en los años ochenta en Japón.

Todas las imágenes del tráiler cuentan con la música característica del anime ochentero de fondo, lo que significa un golpe a la nostalgia de los fanáticos que crecieron viendo Los Supercampeones.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions aún no tiene fecha de lanzamiento programada, pero se sabe que llegará este 2020 para las plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.