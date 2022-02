El juego es gratuito para PC en Steam. | Fuente: Amazon

Lost Ark es el juego del momento, convirtiéndose en el más jugado de Steam en las últimas horas. Su diversión es abierta a todo el público, aunque con algunas limitaciones por si eres “alien, una inteligencia artificial o un mono inteligente”.

Amazon Games, quien cuenta con la licencia del juego para nuestra región, ha incluido un par de cláusulas interesantes y curiosas que han sido descubiertas recientemente.

No aliens… a menos que nos invadan

De acuerdo con los términos y condiciones de Lost Ark, "para celebrar este Acuerdo y utilizar los Juegos, usted debe ser una persona (es decir, no una sociedad, organización, elemento de inteligencia artificial (buena o mala), extraterrestre, primate no humano sensible, etc.)".

Sin embargo, este límite solo se da mientras sea la humanidad la reinante en el planeta. Si es que otra colonización nos invada, todo cambiará.

"Esta restricción no se aplicará en caso de que se produzca una invasión generalizada de extraterrestres, robots, simios o similares del planeta Tierra, en cuyo caso daremos la bienvenida a nuestros extraterrestres, robots, simios u otros señores supremos, según corresponda, (dichas partes "Sus Eminencias") para jugar a nuestros Juegos", refiere Amazon.

¿Y si nos vamos a otros planetas?

En el caso de que la humanidad no sea invadida y se expanda a nuevos planetas, Lost Ark también estará disponible, en la medida de lo que la tecnología se expanda. Para ello, usarán dos medidas:

"Expandir las ubicaciones donde los Juegos estén disponibles y renunciar a las restricciones aplicables en virtud de la Sección 5.2.

"Habilitar los servidores de juegos locales tan pronto como sea razonablemente posible, sujeto en cada caso a la disponibilidad de la logística interplanetaria necesaria, la utilidad, el soporte vital sostenible, los sistemas de desvío de asteroides, las tiendas locales o los servicios de distribución y el estado de derecho, según lo puedan proporcionar nuestras filiales, nuestros proveedores externos, seres celestiales u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales".

Los acuerdos con estos “huevos de pascua” están volviéndose populares con ejemplos como Starlink evitando garantías por ataques de dinosaurios o la nube de Amazon preparándose para el apocalipsis zombi.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.