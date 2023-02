Mortal Kombat 12 fue confirmado por Warner Bros y hasta se reveló que llegará al mercado en 2023. | Fuente: NetherRealm Studios/Warner Bros

Mortal Kombat, una de las franquicias más importantes del género de la lucha en videojuegos, tendrá una nueva entrega y, tal como se mencionaba en múltiples reportes de insiders, llegará este mismo año. La saga a cargo de NetherRealm Studios en lo que a desarrollo respecta y a Warner Bros. Games en términos de distribución contará con su tan ansiado título doce en 2023.

A través de un nuevo reporte financiero de Warner Bros, compañía dueña de NetherRealm Studios, en donde se le mencionó de forma bastante breve luego de que los ejecutivos de la firma hablaron con entusiasmo sobre el éxito de Hogwarts Legacy, el más reciente videojuego basado en el universo de Harry Potter que no ha tardado en convertirse en uno de los títulos más vendidos del año.

La revelación de Mortal Kombat 12 pasó desapercibida

El hecho de que, tras tantos rumores esparcidos en diversos foros de Internet sobre su existencia, Mortal Kombat 12 sea real y ya esté desarrollándose emociona a todos los entusiastas de esta icónica saga de los videojuegos. Por desgracia, su revelación no vino acompañada del usual hype con el que se acostumbra recibir las novedades de esta industria.

No obstante, ahora que ya no es más un secreto, lo más probable es que NetherRealm Studios sorprenda a sus fans con un tráiler en los próximos meses sobre todo considerando que, pese a no tener una ventana de lanzamiento exacta, el reporte financiero indicó que saldrá en 2023.

Here you go Brusk pic.twitter.com/GYqRd8CZt4 — Al¹³ (@Aluminum54) February 23, 2023

Lo que se sabe de Mortal Kombat 12

Mortal Kombat 12 se ha convertido en uno de los títulos del género de la lucha más esperados de los últimos años. Tras una muy bien recibida undécima entrega en la que la historia tomó un rol muy importante, es probable que el siguiente videojuego continúe esta trama utilizando una jugabilidad muy similar al de sus dos antecesores.

Por el momento, hay muy pocos datos al respecto por lo que tendremos que esperar hasta el primer vistazo del videojuego para conocer qué personajes regresan, cuales serán introducidos por primera vez y, sobre todo, cuál será el argumento que seguirá a continuación.

