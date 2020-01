El elenco de personajes más querido de los videojuegos de pelea regresa en una película animada. | Fuente: Warner Bros. vía IGN

Tal y como fue anunciado hace unas semanas, Warner Bros. prepara una película animada de la franquicia Mortal Kombat. El filme que lleva por nombre Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge finalmente se dejó ver en un tráiler exclusivo en donde la calidad de la animación fue el punto que dejó a los fans encantados.

A través del canal de YouTube de IGN, los aficionados a los videojuegos de pelea pudieron ver el primer adelanto del regreso de la clásica saga al cine antes del lanzamiento de la película live-action que se espera para enero de 2021.

En el tráiler, podemos observar que la película no solo se centrará en la historia del legendario ninja espectral Scorpion, tal y como el nombre indicaba. En su defecto, la cinta volverá a contarnos los eventos ocurridos en el primer Mortal Kombat en el que los guerreros de EarthRealm liderados por el dios Raiden se juegan el destino de la Tierra en el torneo organizado por el hechicero Shang Tsung.

La película contará con la presencia de algunos de los personajes más memorables de los juegos como Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Reptile y Sub-Zero además de tener un cast de actores de voz de lujo con Patrick Seitz retomando su papel como Scorpion.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge será lanzado en formato digital, DVD y Blu-Ray en algún momento del segundo trimestre de 2020. La dirección está a cargo de Ethan Spaulding, conocido por haber dirigido episodios en la serie animada Avatar: The Last Airbender y Batman: Assault on Arkham.

Tráiler de Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge | Fuente: Warner Bros. vía IGN

