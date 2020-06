Los Namco Museum Archives Vol. 1 y 2 llegan este 18 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. | Fuente: Bandai Namco

La compañía japonesa Bandai Namco informó que sus colecciones de videojuegos clásicos Namco Museum Archives Vol. 1 y 2 ya tiene fecha de lanzamiento: 18 de junio.

Ambas colecciones, adaptadas por la desarrolladora B.B. Studio, incluyen clásicos como Pac-Man, Galaxian o Galaga, así como títulos retro que nunca se vendieron fuera de Japón.

Los Namco Museum Archives Vol. 1 y 2 se estrenarán en simultáneo en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC, vía Steam.

Cada volumen incluye 10 videojuegos clásicos, pero como bonus el Vol. 1 trae una reinvención de 8 bits de PAC-MAN Championship Edition, mientras que el Vol. 2 agrega una versión de consola de 8 bits de Gaplus, la secuela de Galaga.

Estos son los videojuegos que incluyen cada versión:

Namco Museum Archives Vol. 1

• Galaxian

• Xevious

• Mappy

• Dragon Buster

• PAC-MAN

• Dig-Dug

• The Tower of Druaga

• Sky Kid

• Dragon Spirit: The New Legend

• Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

• PAC-MAN Championship Edition

Namco Museum Archives Vol. 2

• Battle City

• Pac-Land

• Dig Dug II

• Super Xevious

• Galaga

• Rolling Thunder

• Mappy-Land

• Legacy of the Wizard

• Dragon Buster II

• Palacio Mendel

• Gaplus

Cada colección tiene un costo de 19.99 dólares.