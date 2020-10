El juego se basa en persecuciones policiales y carreras ilegales en la carretera. | Fuente: Electronic Arts

La saga de videojuegos de carrera Need For Speed no ha tenido buenos últimos lanzamientos, pero sus obras antiguas sí que son del respeto total de los jugadores. Ahora, a puertas del cierre de la generación, Electronic Arts quiere despedirse trayendo de regreso a uno de los más querido: Hot Pursuit.

Este título desarrollado por Criterion Games de 2010 fue filtrado en los últimos días, pero no ha sido hasta este lunes que EA ha decidido anunciar su versión remasterizada para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch con fecha de lanzamiento del 6 de noviembre.

Esta nueva edición contará con soporte para crossplay (podrás jugar con usuarios de todas las plataformas mencionadas), además de incluir con todos los contenidos descargables extras, tales como 30 nuevos desafíos, skins y logros, que en total suman unas 6 horas de juego adicionales.

Puedes ver el tráiler de anuncio a continuación:

Con el regreso del juego, también lo está Autolog, una red social interna que permitía jugar en línea con amigos en la década pasada.

El juego costará 40 dólares para su versión de consola y 30 dólares para Steam y Origin en PC.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.