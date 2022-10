Así luce el apartado gráfico de Need For Speed Unbound. | Fuente: Electronic Arts

Luego de filtraciones días atrás, Electronic Arts ha confirmado que su nuevo videojuego de carreras será ‘Need For Speed Unbound’, entrega que llegará al mercado este mismo 2022.

A través de un tráiler de presentación, EA y Criterion Games nos han mostrado lo que parece ser un antes y un después de la franquicia, con un cambio radical en el apartado artístico de la saga.

Need for anime

Las imágenes muestras un Need for Speed completamente urbano, con un estilo que pareciera anime.

Eso sí, los conflictos y las carreras siguen conservando su esencia, aquello que convirtió a la franquicia en una de las más populares para el arcade de autos.

Criterion Games, con sede en el Reino Unido, es mejor conocido por la serie Burnout y también ha desarrollado dos títulos anteriores de Need for Speed: Hot Pursuit de 2010 y Most Wanted de 2012. También contribuyó a Need for Speed ​​Rivals de 2013.

El juego está siendo desarrollado en el motor Frostbite, además que llega con una física de alta velocidad de fotogramas.

Además de su modo campaña, también espera ser un éxito en el multijugador, con soporte de juego cruzado entre las plataformas y actualizaciones gratuitas posteriores al lanzamiento.

Llega muy rápido

El juego recientemente anunciado no tardará mucho en llegar al mercado.

Need For Speed Unbound será lanzado el próximo 2 de diciembre, pero solo para la actual generación de consolas (PS5 y Xbox Series X|S) y PC.

Sin embargo, los clientes que reserven el título podrán comenzar a jugar tres días antes, a fines de noviembre. También recibirán artículos exclusivos.

