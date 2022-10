Overwatch 2 tiene progresión y juego cruzado para las multiplataformas. | Fuente: Blizzard

Overwatch 2 ha tenido uno de los lanzamientos más difíciles de los últimos años. Solo en los primeros días de vida, sufrió ataques DDoS y una aglomeración de jugadores que pudo haber empañado parte de la experiencia de su salida para los veteranos.

No obstante, los días han pasado, las aguas se han calmado y más de 25 millones de usuarios le han dado la oportunidad al hero shooter de Blizzard. La pregunta cae de madura, ¿vale la pena la espera para esta secuela?

Sinsabores y medianeces

Partamos de lo que parece estar claro: Overwatch 2 no se siente actualmente como una secuela, sino como una gran actualización. Existen cambios muy claros como la reducción de 6 a 5 jugadores o la mejora de las habilidades de los héroes en torno a las nuevas posiciones, pero la base es muy cercana a la del juego del 2016.

Es más un juego de marketing por parte de Blizzard para algo que es obvio: la atracción de nuevos jugadores gracias a su nuevo modelo de negocio free-to-play. El cambio es muy positivo en ese sentido: mientras que en los últimos de meses demorabas en encontrar una partida, ahora es rápido en cualquier rol y modo de juego.

Regresando, no estamos hablando, en estos momentos, de una continuación. A lo mejor sintamos que realmente estamos en un Overwatch 2 cuando llegue el modo jugador contra entorno y el llamado modo historia, pero ahora estamos en una etapa de transición.

¿Me molesta esto? Me siento un poco avergonzado al reconocer que no tanto porque era lo esperable. Gran parte de la comunidad sabía que este movimiento iba a tener estos pasos y el reclamo iba a quedar en nada debido a la gratuidad del juego.

Dentro de Overwatch 2, otro sinsabor que me ha quedado es el de tener detalles mucho más simples que la entrega original. El menú parece cada vez más sencillo, la pantalla del marcador no tiene mayores distinciones que los números y así podríamos ir enumerando situaciones en las que Overwatch 1 se veía más trabajado estéticamente.

Jugablemente y gráficamente impecable

Dejando de lado estos downgrades, jugablemente Overwatch 2 se siente mejorado.

Tener un tanque menos es la composición permite que las partidas sean más rápidas, menos pausadas. Sé que habrá gente no contenta con este cambio, especialmente porque ahora tendrás que jugar support en más oportunidades, pero el balance realmente se siente más justo.

Para que no te aburras, la parrilla de héroes sigue creciendo y se han presentado 3 para esta primera temporada. Sojourn, Junker Queen y Kiriko intentan refrescar cada posición y dominarlas te llevará muchas partidas.

Hablando de grandes horas de juego, el pase de batalla (Blizzard me lo obsequió) lo siento un poco exagerado y agresivo en cantidad de tiempo. Se me está dificultando subir de nivel si es que no juego varias horas al día y, aunque las partidas son cortas, tienes que ganar sí o sí para tener una mayor velocidad de experiencia.

Y la discusión de tener algunos héroes bajo esta modalidad no la considero tan polémica. Si bien es cierto, pagar para tener más niveles y desbloquearlos de forma rápida es siempre cuestionable, es una forma de retener por más tiempo al jugador, incentivarlo a que juegue más o, en su defecto y como base financiera del nuevo modelo, hacer que pase por caja para que gaste unos dólares.

Por otro lado, técnicamente, Overwatch 2 me va fluidamente en mi PC de gama media baja (con un procesador Ryzen 5 2600 / GPU RX 460 / 16GB de RAM / memoria SSD Nvme), sin parones, 1080 y una tasa de refresco superior. En el aspecto gráfico, el juego se siente genial en sus mapas, animaciones y las características de cada personaje.

Opiniones divididas

Puedo encontrar dos posiciones serias en cuanto a Overwatch 2. La primera, seguramente más cercana a un usuario veterano del primer juego, estará disconforme con los cambios porque, para llevar el apelativo de secuela, son menores en proporción e incluso retrocede en algunos puntos como los detalles. La segunda, de un casual o un nuevo jugador, estará contento por esta nueva apertura a un nuevo público, como una nueva forma de atracción en un mundo donde los free-to-play con pases de batallas dominan ampliamente el mercado.

Pros

Juego gratuito

Bien optimizado para PC gama media / baja

Partidas más fluidas y con menos tiempo de espera

Contras

El nombre "secuela", hasta la fecha, está sobrando

Reducción de detalles en menús e interfaces

Un pase de batalla agresivo y lento

Tengo todos mis skins del juego original, me estoy divirtiendo más que antes y no estoy sufriendo con mi suerte al abrir cajas de botín, además que va perfecto en mi PC y encuentro partida de forma continua y sin tanta pausa. Debo aceptarlo, la estoy pasando bien, pero sé que Blizzard aún está en debe. Todo el contenido que sea lanzado de ahora en adelante será crucial porque, de lo contrario, el jugador dejará de asombrarse por la novedad y empezará a jugar de forma mucho más crítica. Solo la propia compañía tiene en sus manos que este "relanzamiento camuflado" se sienta verdaderamente como un nuevo juego.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.