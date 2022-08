La saga Call of Duty es una de las más populares del mundo y es de las más vendidas año tras año. | Fuente: Activision

PlayStation ha mostrado preocupación por primera vez tras la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, su rival en el mercado de videojuegos. Especialmente, una franquicia puede, según la compañía, cambiar el panorama: Call of Duty.

La preocupación de Sony radica en la famosa saga de disparos que podría provocar una migración de jugadores hacia la competencia.

Les preocupa Call of Duty

Sony recientemente dio una serie de nuevas declaraciones a la junta reguladora de Brasil en relación con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 68 mil millones de dólares

En ella, reveló que su principal preocupación acerca de que Call of Duty sea propiedad de Microsoft es que podría llevar a más jugadores a jugar la serie en Xbox. Dado lo arraigada que la saga, PlayStation parece creer que la propiedad de la marca por parte de Microsoft podría influir en dónde la gente busca experimentar la franquicia.

"Según un estudio de 2019, la marca fue la única IP de videojuegos que entró en el top 10 de todas las marcas de entretenimiento entre los fanáticos, uniéndose a potencias como Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter y Lord of the Rings”, dijo Sony en su declaración oficial. "Call of Duty es tan popular que influye en la elección de la consola por parte de los usuarios, y su comunidad de usuarios leales está tan arraigada que incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no sería capaz de competir con él".

Pero Xbox no ha señalado exclusividad

Anteriormente, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha anunciado que planea seguir los contratos que mantiene Activision con Sony para que Call of Duty siga llegando a PlayStation. Sin embargo, los planes podrían cambiar.

“Para ser claros, Microsoft continuará haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation durante el plazo de cualquier acuerdo existente con Activision. Y nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición en PlayStation más allá del acuerdo existente y en el futuro para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando los juegos que aman”, confirmó la empresa.

La adquisición puede concretarse en lo que resta del año hasta finales del año fiscal 2023.

