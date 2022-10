Las Pokémonedas de Pokémon GO experimentarán un aumento de precio desde hoy, 5 de octubre, en ciertos territorios. | Fuente: Dexerto/Niantic Labs

Pokémon GO, el exitoso videojuego para celulares desarrollado por Niantic Labs, experimentará un aumento de precio en su moneda in-game que se utiliza para comprar objetos a través de su tienda. La compañía ha decidido incrementar el costo de las microtransacciones presentes en todos sus títulos actualmente disponibles en el mercado de aplicaciones para dispositivos móviles.

Tal como reveló a través de una publicación en su blog oficial, Niantic ha decidido incrementar el precio de la moneda que se utiliza dentro de sus videojuegos como son el ya mencionado Pokémon GO, Pikmin Bloom e Ingress. Según lo que indica, esto se debe a un cambio en los niveles de precios y ganancias de App Store para iOS, pero esta medida se extenderá también a Android.

La moneda de Pokémon GO costará más

Niantic Labs informó que este aumento de precio en el elemento para adquirir objetos en las tiendas dentro de sus videojuegos afectará a ciertos usuarios desde hoy, 5 de octubre. “Si bien no tomaremos ninguna medida inmediata en respuesta a este cambio, estaremos monitoreando su impacto y discutiendo cómo navegar por las condiciones cambiantes a nivel global”, escribió la compañía.

Los territorios a los que afectará este incremento de precio son los siguientes:

Territorios que usan el euro como moneda

Chile

Egipto

Japón

Malasia

Pakistán

Polonia

Corea del Sur

Suecia

Vietnam

La comunidad de Pokémon GO reacciona

Como era de esperarse, la sólida comunidad de jugadores de Pokémon GO no tardó en pronunciarse respecto a este cambio y expresó su decepción por la subida de precios, especialmente en el caso de Android ya que las políticas de App Store no se aplican a la tienda digital de este sistema operativo.

No obstante, la decisión de Niantic Labs también fue bastante riesgosa ya que se enfrentaba a dos posibles: subir el precio de una sola plataforma y arriesgarse a que los jugadores compartan cuentas con los de la otra o aumentar el precio de ambas. La compañía optó por esta última para tratar de ofrecer los precios similares en Pokémon GO y sus otros títulos a todos los jugadores.

