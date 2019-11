Esta nueva función expandirá las posibilidades de la tecnología RA de Niantic. | Fuente: Niantic

Las sorpresas no paran en Pokémon GO. La incorporación oficial de Giovanni y el resto de los líderes del Team GO Rocket al juego alegró a los usuarios y Niantic pretende capitalizar el buen momento que tiene su creación con la próxima llegada de una nueva función. La compañía ha anunciado que se encuentra trabajando en una experiencia de realidad aumentada que involucra la interacción entre varios jugadores.

Esta función recibe el nombre de Buddy Adventure y es un proyecto en el que se esta trabajando para comprobar la capacidad de la tecnología de realidad aumentada de Niantic denominada como Neon. La meta de este modo es el de crear elementos que puedan ser vistos a través de las cámaras de dos o más jugadores para incrementar la inmersión del título.

Demostración de la evolución de la tecnología de Realidad Aumentada de Niantic. | Fuente: Niantic

Además, Buddy Adventure también servirá para que los usuarios y sus Pokémon compañeros interactúen mutuamente. El objetivo de esta tecnología es el de lograr una experiencia de realidad aumentada mejor trabajada que logre que estas criaturas acompañantes se relacionen entre sí, todo a través de la cámara de varios jugadores.

Diana Hu -la directora de realidad aumentada de Niantic Labs- declaró que “Buddy Adventure no solo te permitirá interactuar con tu propio Pokémon a través de la cámara, sino que también permitirá a los jugadores ver como otras personas del mundo real interactúan con sus criaturas”. Se estima que esta función llegará al juego en los próximos meses.

Pokémon GO esta disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android.

