Pokémon Sleep: ¿De qué se trata el nuevo “juego” que te acompañará en los sueños?

Si recorrer distintos lugares para atrapar criaturas como en Pokémon GO no es lo tuyo, tenemos buenas noticias. Podrás hacerlo durmiendo.

Luego de años de su anuncio, The Pokémon Company ha hecho oficial su “juego” Pokémon Sleep.

¿Qué es Pokémon Sleep?

Se trata de una app que mezcla el registro de los hábitos del sueño del usuario con el mundo Pokémon.

Los usuarios tienen que poner su celular junto a la almohada para registrar su sueño. Aunque no es indispensable para usar Pokémon Sleep, Pokémon también lanzará en julio Pokémon GO Plus +, un dispositivo que permitirá rastrear el sueño.

“Tu aventura en Pokémon Sleep toma lugar en un archipiélago de pequeñas islas. Trabaja junto a un grande y amoroso Snorlax y Neroli, el profesor estudiando los hábitos de sueño de los Pokémon para realizar investigaciones y completar tu Sleep Style Dex. Además de ser adorable, estos estilos para dormir también podrán darte datos sobre el comportamiento de los Pokémon. Comienza cada mañana viendo qué Pokémon están durmiendo y en qué estilos”, explica la descripción del juego/app.

Solo es necesario dormir con la app activa, con diferentes Pokémon apareciendo al lado de un Snorlax gigante que crece más grande y atrae más compañeros de sueño si el usuario acumula más horas de sueño.

Los fans de Pokémon ya se pueden inscribir en la Google Play Store de Android para utilizar Pokémon Sleep en su próximo lanzamiento.