Polémica declaración del CEO de Roblox: “Los padres preocupados deberían prohibir a sus hijos usar la plataforma”

En una entrevista exclusiva con la BBC, Dave Baszucki, cofundador y CEO de Roblox, ha generado controversia al sugerir que los padres preocupados por la seguridad de sus hijos simplemente deberían prohibirles usar la plataforma.

"Si no están cómodos, no permitan que sus hijos estén en Roblox", declaró Baszucki, añadiendo que "suena un poco contradictorio, pero siempre confiaría en los padres para tomar sus propias decisiones".

Esta declaración llega en un momento crítico para la compañía estadounidense, que se ha convertido en uno de los gigantes del entretenimiento digital con más de 80 millones de usuarios diarios, aproximadamente el 40% menores de 13 años. A pesar de su éxito comercial, con una valoración de 41 mil millones de dólares, la plataforma ha sido objeto de numerosas acusaciones relacionadas con la exposición de menores a contenido explícito o dañino, además de denuncias de acoso y grooming.

Los padres responden al CEO de Roblox

Justine Roberts, directora de Mumsnet, respondió a las declaraciones de Baszucki señalando que muchos padres en su foro han expresado dificultades para gestionar el uso que sus hijos hacen de Roblox.

"Existen controles parentales, y nuestros usuarios recomiendan una supervisión constante", comentó Roberts, "pero todos sabemos que, con la mejor voluntad del mundo, la vida a veces se interpone. Si tienes varios niños a tu cargo y surgen imprevistos, probablemente no puedas vigilar todo lo que hacen las 24 horas, incluso con todos los controles parentales activados".

Por su parte, Ellie Gibson, del podcast Scummy Mummies, calificó el mensaje de Baszucki como "una forma de evadir responsabilidades", añadiendo que "es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando todos sus amigos están jugando".

Baszucki defiende que Roblox implementa rigurosas medidas de seguridad y afirma que la compañía va más allá de lo exigido por la ley para proteger a sus usuarios. "En la empresa adoptamos la actitud de que cualquier incidente negativo, incluso uno solo, es demasiado", explicó. "Monitoreamos el acoso, el hostigamiento, filtramos todo ese tipo de cosas, y diría que, entre bastidores, el análisis llega hasta, si es necesario, contactar con las fuerzas del orden".

Entre las medidas implementadas recientemente, en noviembre del año pasado se prohibió a los menores de 13 años enviar mensajes directos y participar en "experiencias de reunión" que incluyen chat entre jugadores. Sin embargo, una investigación de la BBC logró crear dos cuentas falsas, una de 15 y otra de 27 años, en dispositivos no vinculados, y pudo intercambiar mensajes entre ambas, encontrando formas sencillas de eludir los filtros para sugerir conversaciones en otras plataformas.

Cuando se le presentaron estas evidencias, Baszucki argumentó que el ejemplo destacaba la seguridad comparativa de Roblox, ya que las personas sentían que debían llevar contenido potencialmente inapropiado a otras plataformas.

Roblox no es un juego en sí mismo, sino una plataforma que alberga aproximadamente 40 millones de juegos y experiencias creadas por usuarios. Algunos de ellos inapropiados para menores de edad.

La BBC cuestionó a Baszucki sobre títulos de juegos como "Late Night Boys And Girls Club RP", "Special Forces Simulator", "Squid Game" y "Shoot down planes...because why not?", que fueron recomendados por la plataforma a un niño de 11 años. El CEO respondió que confía en los sistemas de clasificación por edades de la plataforma y que la empresa tiene una "política consistente" al respecto.