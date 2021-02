El esperado remake de Prince of Persia se retrasa indefinidamente. | Fuente: Twitter

Se suponía que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time saldría al mercado el próximo mes, pero ahora se tendrá que esperar un poco más para disfrutar de este título.

Ubisoft Pune, la desarrolladora con sede en India encargada de rehacer uno de los videojuegos más populares informa que se retrasará nuevamente para asegurar que el equipo tenga tiempo de "entregar una nueva versión que se sienta fresca sin dejar de ser fiel al original".

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

En septiembre del año pasado, Ubisoft anunció que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time se lanzaría en enero de 2021 en PC, PS4 y Xbox One. Sin embargo, antes de terminar el año 2020, se informó que el título no estaría disponible hasta marzo por culpa de la pandemia.

Por otro lado, los fanáticos de Prince of Persia acogieron de buena manera esta noticia, ya que esperan que la desarrolladora respete las bases del juego para este remake.

El remake contará con imágenes mejoradas, controles actualizados y nuevas interpretaciones para las voces, incluida una de Yuri Lowenthal, quien prestó su voz para el juego del 2003.

Ubisoft también anunció que se retrasará Far Cry 6 y Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine hasta el año fiscal de 2021, por lo que tendremos que esperar más tiempo para disfrutar de estos dos títulos.

