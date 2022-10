Finalmente conoceremos el concepto del "Super Juego" de Sega en marzo de 2023. | Fuente: Sega

Sega, una de las compañías desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más longevas de Japón, ha revelado que pretende crear y lanzar su primer “Super Juego” para el cierre del año fiscal que termina en marzo de 2026. La empresa pretende revolucionar la industria del gaming con un título que tiene a los streamers y las comunidades que consumen este tipo de contenido en mente.

Tal como detalla su último informe financiero, el cual expone su plan a medio plazo, Sega menciona que este título pertenecería a una de sus franquicias más exitosas entre las que se incluyen Phantasy Star, Streets of Rage, Panzer Dragoon, Crazy Taxi, House of the Dead, Golden Axe, Yakuza y, por supuesto, Sonic the Hedgehog. Además, podría tratarse de una saga de sus subsidiarias como Persona de Atlus o Total War de Creative Assembly.

El “Super Juego” de Sega vuelve a entrar a escena

En este reporte, Haruki Satomi, director general de Sega, explica con más detalles la estrategia detrás del concepto de “Super Juego” y de cómo atraerá a los streamers con él. “Una de las estrategias para generar estos títulos de éxito es la creación de un ‘Super Juego’, un título global a gran escala. Actualmente estamos desarrollando un juego de este tipo, cuyo lanzamiento está previsto para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026”, inicia el ejecutivo.

“El objetivo final de la estrategia del 'Super Juego' es crear un título tan revolucionario que atraiga a muchos más usuarios activos que cualquiera de los juegos del Grupo hasta la fecha. Una de las claves para lograr este objetivo es que podamos reunir una gran comunidad, en la que participen no sólo los jugadores, sino también los streamers que transmiten el juego y los espectadores que ven sus videos”, siguió Satomi.

Además, el director general también agregó que "ese tipo de comunidad amplía y desarrolla aún más el contenido del juego, añadiendo un valor al juego que los desarrolladores no han imaginado, y provocando un movimiento más amplio, que puede atraer aún más usuarios y hacer crecer la presencia del juego de forma espectacular".

Parte del informe financiero de Sega donde explica sus planes para crear su "Super Juego". | Fuente: Sega

Los planes futuros de Sega son muy ambiciosos

El reporte también indica que Sega busca crear un nuevo videojuego free-to-play “mientras continúa trabajando en el fortalecimiento del funcionamiento de los títulos existentes”. No obstante, no se especifica si esto se relaciona directamente al plan del “Super Juego”.

"Para capitalizar eficazmente nuestros abundantes activos de IP, incluidas las IP inactivas, seguiremos desarrollando estas IP mediante remakes, remasterizaciones y reinicios, etc., así como ofreciéndolas a servicios basados en la suscripción y otras formas de monetización a través de múltiples canales", menciona el informe en donde la compañía reconoce la relevancia de sus sagas.

El catálogo de Sega es inmenso y no solo incluye las franquicias antes mencionadas, sino también otras como Shinobi, Out Run, Jet Set Radio y After Burner. En el informe también se reconoce el éxito de las películas live action de Sonic, los RPGs de Atlus como Persona 5 Royal que ya está disponible en todas las plataformas modernas y las expectativas que tiene la firma con Sonic Frontiers, el título más reciente del erizo azul que se lanzará al mercado el 8 de noviembre.

