¡Adiós a los clásicos! Sega retirará más de 60 juegos de las principales tiendas digitales

Si eres un amante de la nostalgia de los juegos clásicos, este es el momento para asegurar algunos de los títulos más icónicos de Sega. La empresa japonesa de videojuegos ha anunciado que, en menos de un mes, retirará más de 60 juegos de las principales tiendas digitales, como Steam, Xbox, Nintendo Switch y PlayStation.

Pero, ¿qué motiva esta dura medida? Un caso similar ocurrió antes cuando Sega retiró varios juegos clásicos de Sonic. En aquel momento, esta decisión fue vista como una estrategia para relanzarlos posteriormente en un formato diferente, y así fue: poco después, Sega lanzó Sonic Origins con varios títulos remasterizados del erizo azul.

Este movimiento podría tener un propósito similar, ya que en diciembre de 2023 Sega anunció el regreso de algunos clásicos como Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi, Jet Set Radio y el popular Crazy Taxi. Esto sugiere que el retiro podría estar relacionado con planes de relanzamiento, aunque, en realidad, Sega planea retirar más de 60 juegos, de los cuales solo cinco han sido confirmados para regresar en nuevas versiones.

¿Cuándo serán retirados?

Según la web de Sega, los juegos estarán disponibles hasta el viernes 6 de diciembre a las 11:59 p.m. PST (2:59 a.m. del sábado 7 de diciembre en Perú). Vale la pena aclarar que los títulos comprados antes de esa fecha no desaparecerán de las bibliotecas de los usuarios, aunque ya no estarán disponibles para comprar una vez retirados.

¿Cuáles serán los juegos eliminados?

Cuatro tiendas verán reducido su catálogo de títulos de Sega, siendo Steam la más afectada, con más de 60 juegos retirados. La tienda de Xbox perderá 12 títulos, mientras que las de Nintendo Switch y PlayStation solo verán retirado SEGA Genesis Classics. Cabe destacar que esta última es una colección que incluye más de 50 juegos clásicos de Genesis, por lo que la pérdida será significativa para los fanáticos de esos títulos antiguos.

Esta es la lista completa de los juegos que serán retirados:

Steam

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros

Columns

Columns III

Comix Zone

Crack Down

Crazy Taxi

Decap Attack

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dreamcast Collection Bundle

Dynamite Headdy

Ecco Jr.

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

ESWAT: City Under Siege

Eternal Champions

Fatal Labyrinth

Flicky

Galaxy Force II

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe II

Golden Axe III

Gunstar Heroes

Jet Set Radio

Kid Chameleon

Landstalker: The Treasures of King Nole

Light Crusader

Mega Drive and Genesis Classic Bundle

NiGHTS into Dreams

Phantasy Star II

Phantasy Star III: Generations of Doom

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Ristar

SEGA Bass Fishing

Shadow Dancer

Shining Force

Shining Force II

Shining in the Darkness

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic Spinball

Space Channel 5: Part 2

Space Harrier II

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl

ToeJam & Earl in Panic on Funkoton

VectorMan

VectorMan 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy III: Monster Lair

Xbox

Altered Beast



Crazy Taxi



SEGA® Genesis Classics™



Golden Axe



Monster World



NiGHTS into Dreams



SEGA Bass Fishing



Shinobi



Sonic the Fighters



Streets of Rage



SVC: ToeJam & Earl



Virtua Fighter 2

Nintendo Switch

SEGA® Genesis Classics™

PlayStation

SEGA® Genesis Classics™

