Slaps and Beans está disponible ahora en dispositivos móviles. | Fuente: Trinity Team

El estudio italiano Trinity Team anunció que su videojuego Slaps and Beans -basado en las populares películas protagonizadas por Bud Spencer y Terence Hill- ya está disponible para dispositivos móviles.

El videojuego, que rinde homenaje a los conocidos actores italianos, está disponible desde ayer en dispositivos Android y iOS. Slaps and Beans se lanzó originalmente en PC y, luego, se editó para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Slaps and Beans es un videojuego del género beat’ em up que puede ser jugado en solitario o en cooperativo. En este título, la dupla no solo debe enfrentarse a decenas de enemigos, sino que debe coordinar para poder superar una serie de retos.

El juego realiza un recorrido por varias películas de la popular dupla italiana, como Me llaman Trinity, Juntos son Dinamita o El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, que en nuestro país -gracias a transmisiones en señal abierta- se hicieron muy famosas en los años ochenta.

En su análisis del juego, el blog Más Consolas destacó su fidelidad con los filmes de Spencer y Hill, así como su atractiva banda sonora. “El juego está hecho con mucho mimo y respeto por el legado de este par, así que creo que es una inversión más que justificada”, reseñó.