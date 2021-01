El estudio de Ubisoft, Massive Entertainment, será el encargado del desarrollo del juego. | Fuente: Ubisoft

Tomando por sorpresa a la comunidad de jugadores, Ubisoft y Lucasfilm Games han anunciado que están desarrollando una nueva aventura de Star Wars de mundo abierto para consolas y computadoras.

A través de Wired, ambas empresas señalaron su colaboración con Julian Gerighty de Massive Entertainment (estudio de Ubisoft creador de The Division) como director creativo en el nuevo proyecto de Star Wars. El juego utilizará el motor de juego Snowdrop del estudio.

No se ha detallado a que plataformas en específico llegará el juego, su fecha de lanzamiento ni su sinopsis, pero ya fanáticos han pedido que se relacione con la exitosa serie de Disney Plus, The Mandalorian.

Electronic Arts, firmó un acuerdo con Disney en 2013 para desarrollar exclusivamente juegos basados ​​en la propiedad creada por George Lucas. Se dijo que el acuerdo de EA y Disney duraría 10 años y hasta ahora había llevado a múltiples lanzamientos de juegos (y múltiples cancelaciones de juegos). Sin embargo, este anuncio señala el fin de dicho contrato.

Massive y Ubisoft ya tienen una relación preexistente con una propiedad adquirida por Disney: Avatar de James Cameron.

El martes, Lucasfilm Games anunció otra colaboración sorpresa: un nuevo juego protagonizado por Indiana Jones en desarrollo en el estudio de Wolfenstein Machinegames.

