Tekken 8, God of War: Ragnarok, Stellar Blade y Rise of the Ronin destacaron en el State of Play del 13 de septiembre. | Fuente: PlayStation

State of Play, presentación pregrabada de Sony PlayStation que imita el formato del Nintendo Direct, acaba de transmitirse en los canales oficiales de la compañía. Con una duración de 20 minutos, la empresa reveló una nueva tanda de videojuegos que llegarán tanto a PlayStation 5 como PlayStation VR 2 en los próximos años.

Durante la presentación, Sony PlayStation mostró adelantos de 10 videojuegos que se integrarán al catálogo de su nueva consola y su periférico de realidad virtual. Entre los anuncios más destacados, tenemos el primer vistazo de Tekken 8 con algunas secciones de gameplay, un nuevo tráiler de God of War: Ragnarok y dos proyectos de acción que llegarán en exclusiva para PS5.

A continuación, te contamos todo lo que se presentó en el State of Play del 13 de septiembre.

Tekken 8

La nueva entrega de la prestigiosa saga de videojuegos de lucha a cargo de Bandai Namco finalmente se mostró tras 7 años y nos mostró un intenso combate entre Jin Kazama y Kazuya Mishima. Los eternos rivales de la franquicia pelearon y nos mostraron algunas secciones de lo que podremos esperar cuando Tekken 8 esté disponible en algún momento de 2023 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge (PS VR 2 | 2023)

Demeo (PSVR 2)

Like a Dragon: Ishin!

El título de la franquicia Yakuza que nunca llegó a Occidente finalmente llegará a esta parte del mundo de la mano de Sega. Ambientado en 1867, esta entrega cambia por completo el Japón contemporáneo al que la saga nos tiene acostumbrados para transportarnos al Japón feudal, en el que controlaremos a un samurai que quiere hallar justicia. Like a Dragon: Ishin! estará disponible para PS4 y PS5 en febrero de 2023.

Hogwarts Legacy (10 de febrero de 2023 | PS4, PS5)

Pacific Drive (2023 | PS5)

SYNDUALITY (PS5 | 2023)

Stellar Blade

Antes conocido como Project Eve, este videojuego coreano de acción con claras similitudes a grandes exponentes del género como Bayonetta y Devil May Cry nos pone al control de EVE, una joven que busca salvar la Tierra de un poderoso enemigo. Stellar Blade llegará en exclusiva a PS5 en 2023.

Rise of the Ronin

Un nuevo proyecto a cargo de Team Ninja, responsables de títulos como Nioh, Dead or Alive y Ninja Gaiden. En este título, el jugador explorará un Japón que está por entrar a una nueva era y controlará a un Ronin, un guerrero sin algún tipo de atadura. Forja tu propio destino con combate y acción de alta calidad cuando Rise of the Ronin llegue en exclusiva a PS5 en 2024.

God of War: Ragnarok

Un nuevo tráiler de la secuela del aclamado God of War (2018) nos revela más detalles sobre la historia del videojuego. Kratos y su hijo Atreus se enfrentarán a toda clase de peligros y enemigos mientras se abren paso por unas tierras nórdicas en las que aparentemente todos los quieren muertos. El fin del mundo se acerca en este exclusivo de PS4 y PS5 que estará disponible el 9 de noviembre de 2022.

