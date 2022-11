Streets of Rage llegará al cine de la mano de Derek Kolstad, creador de la saga John Wick y Nobody. | Fuente: Sega

Streets of Rage, una de las sagas más icónicas de la desarrolladora japonesa Sega, tendrá una película y contará con la participación del creador de la franquicia cinematográfica John Wick en el rol de guionista y productor. Derek Kolstad, responsable de la historia de todas las entregas de la serie de películas protagonizada por Keanu Reeves así como también de Nobody, será quien lleve esta obra a la gran pantalla.

Tal como reportó el portal Deadline, la productora Lionsgate confirmó que la saga de acción callejera llegará a las salas de cine e incluso Toru Nakahara -uno de los principales ejecutivos de Sega- colaborará con Kolstad para sacar el proyecto adelante. Nakahara también participó en otras adaptaciones de videojuegos de la compañía como la primera película live action de Sonic the Hedgehog y la futura Sonic Prime de Netflix.

La película de Streets of Rage tendrá un equipo de lujo

Si bien el anuncio de una nueva adaptación de videojuegos al cine siempre es tratada con cierto recelo por parte de los fans, Sega quiere mantener el alto estándar de calidad que impusieron las dos cintas del erizo azul. Para ello, también ha involucrado a dj2 Entertainment, la productora de las dos películas de Sonic the Hedgehog que está trabajando en la adaptación de varias otras obras de la industria que llegarán próximamente como It Takes Two, Life is Strange, la serie animada de Tomb Raider, Disco Elysium, Sleeping Dogs y otros más.

Para asegurar que su tan atesorada saga no sucumba ante los malos resultados a los que todavía se asocian las producciones cinematográficas basadas en videojuegos, Sega supervisará el proyecto muy de cerca como parte de su plan para seguir expandiendo sus franquicias a este medio. Tras bambalinas, la empresa también estaría buscando llevar a Comix Zone y Space Channel 5 a la gran pantalla a futuro.

Un proyecto que luce prometedor para Sega

Si bien las películas de Resident Evil, Street Fighter y el live action de Super Mario Bros. lanzado en 1993 no son del gusto de los entusiastas de los títulos en los que se basan por no ser nada fieles a sus obras originales, el hecho de que los desarrolladores de estos videojuegos se involucren en una nueva adaptación al cine o la televisión es una buena señal para tener fe en el proyecto.

Además, el hecho de que Derek Kolstad esté al mando de la película de esta saga de videojuegos Beat ‘em Up con la reputación que ya se ha ganado gracias a John Wick y Nobody la vuelve incluso más interesante. Si bien es cierto Kolstad no es precisamente responsable de la frenética y visceral acción de estas películas, es el responsable de sus historias por lo que es probable que el traslado de Axel Stone y el resto de la pandilla a las salas de cine resulte en otro gran acierto por parte de Sega.

