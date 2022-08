Un video que conecta la primera entrega con una imagen con gráficos de nueva generación sería la pista de la llegada de Tekken 8. | Fuente: Bandai Namco

Tekken 8 ha sido esquivo por varios años y los fans de esta imprescindible saga de videojuegos de lucha esperaban alguna noticia relacionada con el nuevo título tras tener a Tekken 7 por más de 7 años en el mercado. Finalmente, las plegarias de sus seguidores fueron respondidas -de cierta forma- en EVO 2022.

Durante el día final de la mayor competencia de videojuegos de lucha en el mundo, celebrado el pasado domingo 7 de agosto, Bandai Namco reveló que una serie de balances para personajes llegará a la séptima entrega de la saga con la intención de afinar su circuito competitivo. No obstante, la real bomba estaría reservada para el final cuando mostró un pequeño teaser de lo que sería Tekken 8, pese a no haber revelado más detalles del mismo.

Bandai Namco habría insinuado que ya trabaja en Tekken 8

En esta corta secuencia, se puede apreciar la icónica escena del primer Tekken que corresponde al final de Kazuya. El personaje tiene en sus brazos a Heihachi Mishima, su padre y abuelo del actual protagonista de la franquicia Jin, y lo lanza por un precipicio tal y como éste hizo con él cuando era más jóven.

Cuando Kazuya mira hacia la cámara, la escena cambia por completo y nos muestra una imagen renderizada del que fuera el héroe del primer Tekken y ahora villano principal de la saga con gráficos de actual generación. Un buen contraste entre el pasado y el que supuestamente sería el futuro de la franquicia.

The Game Awards puede ser la clave para el anuncio de Tekken 8

Si bien el video no muestra más información y la misma Bandai Namco no ha anunciado más al respecto, la cuenta oficial de The Game Awards -ceremonia de premiación considerada a menudo como “los Oscar de los videojuegos”, compartió la imagen de Kazuya en Twitter.

Debido a esto, los fans e insiders de la industria ya especulan que el primer tráiler oficial de Tekken 8 se mostraría en este evento que usualmente tiene lugar a inicios de diciembre. Por ahora, solo queda esperar a que la premiación se lleve a cabo para confirmar si, efectivamente, la siguiente entrega de la saga ya está cerca.

