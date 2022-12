Tekken 8 se mostrará en The Game Awards 2022 con un nuevo tráiler. | Fuente: Bandai Namco

Tekken 8, la tan esperada nueva entrega en la prestigiosa franquicia de videojuegos de lucha desarrollada por Bandai Namco, fue anunciada formalmente durante el más reciente State of Play de PlayStation. Sin embargo, el título no mostró nada más allá de una espectacular cinemática en la que Jin Kazama y Kazuya Mishima se enfrentan en combate. Ahora, se ha confirmado que tendremos un nuevo vistazo de esta obra durante The Game Awards 2022.

Tal como reveló Aris, personalidad dentro de la comunidad de fighting games, comentarista y streamer de Twitch, a través de su cuenta de Twitter, Tekken 8 formará parte de la estela de videojuegos que se presentarán en la premiación más importante de esta industria. The Game Awards 2022 se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre a las 19:30 (hora Perú), donde también se premiará a lo mejor del gaming lanzado este año.

Una simple camiseta anticipó un nuevo adelanto de Tekken 8

Aris, líder de la comunidad de videojuegos de lucha Avoiding the Puddle, tuiteó una fotografía en la que se puede apreciar una camiseta de Tekken 8 que le obsequiaron. Junto a esta prenda de vestir, se puede apreciar una especie de anuncio que invita al lector a unirse a la transmisión en vivo de The Game Awards 2022 el próximo 8 de diciembre, confirmando así su presencia en el evento.

De este modo, la premiación de la industria de videojuegos organizada por Geoff Keighley para este año se perfila como una oportunidad única para la comunidad de los fighting games, ya que además del ya mencionado Tekken 8 podrían integrarse avances de otros títulos del género de los que ya se tiene cierta información como Street Fighter 6 de Capcom y del rumorado Mortal Kombat 12 de NetherRealm Studios.

Los candidatos a “juego del año” de The Game Awards 2022

El pasado 14 de noviembre, The Game Awards anunció la lista de videojuegos que competirán por la máxima estatuilla de la industria: el juego del año (GOTY) del 2022. Para la organización, son seis los títulos que competirán por el trofeo: ‘A Plague Tale: Requiem’, ‘Elden Ring’, ‘God of War Ragnarok’, ‘Horizon Forbidden West’, ‘Stray’ y ‘Xenoblade Chronicles 3’.

‘Elden Ring’ y ‘God of War Ragnarok’ parecen ser los que se lleven más votos gracias a sus excelentes incursiones durante el año. Las obras de FromSoftware y Santa Monica Studios han encantado por sus épicas peleas e interesantes tramas que los posicionan incluso como obras máximas de la industria.

No pierde el paso ‘Horizon Forbidden West’, secuela del juego de 2017 de Guerrilla Games. Un título que expandió todo lo bueno y que también debutó a lo grande en el año.

No deja de soñar ‘Xenoblade Chronicles 3’, un juego RPG que ha obtenido la ovación de los amantes de este género. A su lado, ‘A Plague Tale Requiem’ viene a expandir los logros de su primera entrega conservando su acción, pero expandiendo la narrativa con asombrosos gráficos.

Quien sorprende gratamente es ‘Stray’, el juego que se volvió mundialmente popular por tener a un gato de protagonista. Este juego acercó a grandes y pequeños a la industria, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales.

