The Callisto Protocol, videojuego considerado como la secuela espiritual de Dead Space que incluso cuenta con el creador y productor original de la primera entrega, se proyecta como uno de los últimos lanzamientos de peso para este 2022. Si bien el título ya está en fase 'gold' -es decir, terminado y listo para ser vendido- las tiendas japonesas no podrán distribuirlo debido a su contenido violento y gore extremo.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el equipo desarrollador detrás de The Callisto Protocol reveló que el videojuego no obtuvo la certificación de CERO, el organismo de clasificación por edades para este medio en Japón, por tener un nivel de violencia explícita demasiado alto y por sus sangrientas escenas.

The Callisto Protocol es cancelado en Japón

Según lo que detalla el comunicado de Striking Distance Studios, desarrolladora del videojuego, al organismo CERO no le gustó la violencia exhibida en el proyecto y su alta dosis de gore, por lo que solicitó que se le hicieran cambios antes de poder recibir una clasificación por edades.

No obstante, el estudio se negó a someter a The Callisto Protocol a nuevos cambios, por lo que su lanzamiento en tierras niponas terminó siendo cancelado por censura. Es importante recordar que si un videojuego no recibe una clasificación por edades por parte del organismo correspondiente, este no podrá ser vendido en dicho mercado.

Serkan Toto, CEO de la consultora de la industria de videojuegos en Japón llamada Kantan Games, mencionó que “mucha gente no sabe que son varios los títulos que terminan siendo censurados en Japón” debido a múltiples factores. Los entusiastas de la industria siempre consideraron que Occidente es la única que prohíbe la venta de ciertas obras de Oriente, pero lo mismo también aplica para dicho territorio.

Sobre The Callisto Protocol

The Callisto Protocol es un videojuego del género survival horror desarrollado por Striking Distance Studios y distribuido por Krafton. El título fue dirigido por Glen Schofield, creador y ex productor de la franquicia Dead Space creada por Visceral Games y actualmente propiedad de Electronic Arts.

El videojuego está ambientado en el año 2320 en una colonia penitenciaria llamada Black Iron, operada por la United Jupiter Company, y situada en la luna Calisto de Júpiter. El jugador controla a Jacob Lee, un prisionero recluido en Black Iron, que se encuentra en medio de una invasión alienígena que parece haber sido ideada por el director de la prisión. Fuertemente inspirado en Dead Space, The Callisto Protocol será lanzado el 2 de diciembre de 2022 y estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

