La ceremonia estuvo conducida por el famoso periodista Geoff Keighley. | Fuente: The Game Awards

La ceremonia más grande de los videojuegos se llevó a cabo este jueves. The Game Awards 2020 se llevó a cabo de manera online con Geoff Keighley a la cabeza y tuvo un ganador absoluto: The Last of Us: Part II.

El exclusivo de PlayStation se llevó 7 estatuillas en la noche, siendo la principal el GOTY o Game of the Year (Juego del Año). Derrotó a otros favoritos como Animal Crossing: New Horizons o Ghost of Tsushima.

En el evento estuvieron presente personalidades como Keanu Reeves, Christopher Nolan, Gal Gadot o Brie Larson.

TODOS LOS GANADORES



Mejor juego del año: The Last of Us: Part II

Mejor director: Neil Druckmann de The Last of Us: Part II

Mejor creador de contenidos del año: Valkyrae

Mejor juego de celulares: Among Us

Mejor innovación en accesibilidad: The Last of Us: Part II

Mejor juego de peleas: Mortal Kombat 11 Ultimate

Mejor juego indie: Hades

Mejor diseño de audio: The Last of Us: Part II

Best mejor juego de rol: Final Fantasy VII Remake

Mejor juego de estrategia o simulación: Microsoft Flight Simulator

Voto de los jugadores: Ghost of Tsushima

Mejor multijugador: Among Us

Mejor impacto social de un juego: Tell Me Why

Mejor performance: Abbie de The Last of Us: Part II

Mejor juego en marcha: No Man’s Sky

Mejor dirección de arte: Ghost of Tsushima

Mejor juego de acción: Hades

Mejor juego de VR/AR: Half-Life Alyx

Mejor juego de autos o deportes: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Mejor juego anticipado: Elden Ring

Mejor narrativa: The Last of Us: Part II

Mejor debut de un juego: Plasmophobia

Mejor esport: League of Legends

Mejor evento de esports: League of Legends World Championship 2020

Mejor entrenador de esports: Zonic

Mejor juego familiar: Animal Crossing New Horizons.

Mejor apoyo de la Comunidad: Fall Guys



