The Last of Us Online es cancelado por Naughty Dog

The Last of Us es actualmente una de las franquicias más queridas del mundo de los videojuegos.

Luego de su secuela, lanzada en 2020, y una exitosa serie, la versión en línea del videojuego era uno de los proyectos más esperados. Lamentablemente no verá la luz.

Esto fue confirmado por la misma Naughty Dog, propiedad de Sony Interactive Entertainment, la división encargada de PlayStation.

Naughty Dog contó que el proyecto iba en buen camino.

“El equipo multijugador ha estado en preproducción con este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II, creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía tremendo potencial. Mientras el equipo multijugador cambió en su concepto de The Last of Us Online durante este tiempo, su visión se cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria, y estábamos entusiasmados sobre la dirección en la que nos dirigíamos”, indica su blog.

¿Por qué fue cancelado The Last of Us Online?

Según indica la compañía, encontró que tendría que poner muchos recursos en mantener “por años” el videojuego activo, lo que afectaría su capacidad de desarrollar nuevos juegos.

Por ello, Naughty Dog decidió dedicarse principalmente en experiencias para un jugador centradas en la narrativa y descartar una versión en línea.