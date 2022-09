Exoprimal así como Deathloop y Ni no Kuni Remastered en Game Pass fueron lo más destacado de la conferencia de Xbox en Tokyo Game Show 2022. | Fuente: Capcom/Bethesda/Bandai Namco

Tokyo Game Show 2022, la nueva edición del evento más importante de la industria de los videojuegos en Japón, ha dado inicio y a lo largo de una semana, las compañías destacadas del sector compartirán las novedades que tienen preparadas para finales de este año y los siguientes. En este primer día, Xbox llevó a cabo su presentación en tierras niponas, anunciando lo que llegará a sus consolas Xbox Series X|S, PC y a su servicio Game Pass.

Si bien la división de videojuegos de Microsoft no tiene la popularidad de otras empresas como Sony o Nintendo en territorio japonés, de todos modos siempre ha destinado esfuerzos para por fin hacerse un espacio en el mercado nipón. Este año no es la excepción y con la creciente popularidad de sus consolas de actual generación y su servicio de videojuegos Game Pass en Japón, se animaron a tener una presentación en TGS.

A continuación, te mostramos todo lo que Xbox reveló durante su presentación en Tokyo Game Show 2022:

Wo Long: Fallen Dynasty

Team Ninja no descansa y pese a haber anunciado Rise of the Ronin en el State of Play del pasado martes, continúa el desarrollo de su nuevo RPG de acción ambientado en China. Este nuevo tráiler presenta más elementos de gameplay como su sistema de creación de personajes y otros detalles relacionados a su historia. Wo Long: Fallen Dynasty estará disponible en algún momento de 2023.

Exoprimal

La nueva franquicia de videojuegos de disparo en primera persona de Capcom también dejó caer un nuevo tráiler durante la presentación de Xbox. En esta oportunidad, el avance se centró en la historia del título para explicar mejor el trasfondo de este particular universo de ciencia ficción en el que la humanidad se ve amenazada por el regreso de los dinosaurios a la Tierra gracias a una malvada inteligencia artificial. Exoprimal estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC en algún momento de 2023.

BlazBlue: Cross Tag Battle | Guilty Gear -Strive-

Las aclamadas sagas de videojuegos de lucha que pertenecen a Arc System Works dejaron de lado por mucho tiempo a las consolas Xbox, a excepción de Dragon Ball FighterZ. No obstante, tanto BlazBlue como Guilty Gear regresan a las plataformas de Microsoft con el anuncio de que tanto Cross Tag Battle como Strive se estrenarán próximamente tanto a Xbox One y Series X|S como a Xbox Game Pass en otoño de 2023.

Ni no Kuni: Remastered en Game Pass

El aclamado RPG desarrollado por Level-5 y publicado por Bandai Namco finalmente llega a consolas Xbox a través del Game Pass. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered ya está disponible en el servicio y se anunció que su secuela llegará en 2023.

Danganronpa V3: Killing Harmony en Game Pass

La novela visual de misterio que te invita a deducir quienes son los responsables de algunos violentos asesinatos llega a plataformas Xbox mediante Game Pass. Danganronpa V3: Killing Harmony ya está disponible en el servicio.

Fuga: Melodies of Steel en Game Pass

El videojuego de rol en el que un grupo de niños antropomorfos con sus propias habilidades y características combaten montados en unas torretas y tanques para luchar contra enemigos ya está disponible en Xbox Game Pass.

Palworld

El extraño videojuego multijugador en línea que emula a Pokémon pero que además le brinda metralletas y otras armas de fuego a las criaturas de fantasía anuncia su llegada a Xbox One y Xbox Series X|S en 2023.

Naraka: Bladepoint

Showdown, el segundo capítulo de Naraka: Bladepoint, estará disponible para todos los jugadores junto a Yushan Ruins, una nueva zona del mapa Holoroth, a partir de octubre. No obstante, el videojuego finalmente llegará a Xbox One el 22 de diciembre pese a ya estar disponible en Xbox Series X|S y PC mediante el Game Pass.

Overwatch 2: Kiriko

La secuela del aclamado hero shooter de Blizzard reveló que un nuevo personaje llegará a su plantel de personajes. Se trata de Kiriko, una heroína de soporte con habilidades ninja que podrá teletransportarse por el campo de batalla y hasta invocar a un familiar con forma de zorro para apoyar al resto de jugadores. Overwatch 2 estará disponible a partir del 4 de octubre de 2022 en Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

Assassin’s Creed Odyssey en Game Pass

El segundo videojuego de la serie Legacy de Assassin’s Creed ya está disponible en Xbox Game Pass para todos los suscriptores del servicio.

Deathloop en Game Pass

Pese a haber sido un exclusivo de PlayStation 5 en consolas desde su lanzamiento el año pasado, Deathloop finalmente llega a plataformas Xbox a partir del 20 de septiembre a través del Game Pass.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.