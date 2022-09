Assassin's Creed Mirage, Codename Red y Just Dance 2023 fueron lo más destacado del Ubisoft Forward de hoy. | Fuente: Ubisoft

Ubisoft Forward, presentación pregrabada en la que la compañía muestra sus próximos videojuegos y brinda más información sobre sus proyectos ya confirmados, transmitió una nueva edición para este año y, a través de ella, algunos de los títulos más esperados de los diversos estudios finalmente fueron revelados. Entre ellos, destacaron las nuevas entregas de Assassin’s Creed por su 15 aniversario y Just Dance 2023, que promete contar con un modo multijugador en línea.

La presentación de Ubisoft fue transmitida hoy, sábado 10 de septiembre, durante dos horas en las que la firma nos puso al tanto de todo lo que viene preparando de cara al futuro. Si bien algunos títulos ya habían sido mostrados en eventos anteriores, la compañía no decepcionó a sus fans ya que brindó muchos más detalles sobre estos proyectos y los sorprendió con anuncios inesperados.

A continuación, te contamos todo lo que se mostró en Ubisoft Forward 2022:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

La secuela del título del RPG estratégico que surgió como fruto de la buena relación entre Ubisoft y Nintendo reveló más detalles sobre su jugabilidad y contenido. La nueva aventura entre Mario, sus amigos y los dementes Rabbids contará con un Season Pass que incluye 3 DLCs, en el que también se incluirá al legendario Rayman como personaje jugable. Mario + Rabbids: Sparks of Hope estará disponible desde el 20 de octubre de este año en exclusiva para Nintendo Switch.

Skull and Bones

Tras tanto tiempo sin brindar actualizaciones respecto a su desarrollo, Ubisoft finalmente reveló novedades respecto a Skull and Bones. El proyecto de piratas mostró partes esenciales de su jugabilidad como la construcción y equipamiento del barco con el que combatiremos contra nuestros adversarios. El título estará disponible desde el 8 de noviembre de 2022 para PS5, Xbox Series X|S, Stadia, Luna y PC vía Epic Games Store y Ubisoft Store.

Riders Republic

Freestylin’, la cuarta temporada de Riders Republic, ha sido anunciada y promete más del contenido que le apasiona a sus fans: nuevos escenarios, vehículos y más acción acrobática plagada de accidentes. Destaca la incorporación de bicicletas BMX para reemplazar a las clásicas motocicletas. Estará disponible desde el 14 de septiembre.

The Division 2: temporada 10 y 11

El looter shooter multijugador en línea de la compañía está más vivo que nunca con la confirmación de que tanto la temporada 10 como la 11 están en camino. La primera se lanzará el 13 de septiembre y la segunda a finales de 2022. Más historia, más modos de juego y nuevos objetos cosméticos llegarán al título. Además, el año 5 de The Division 2 también fue confirmado.

Tom Clancy’s The Division: Heartland

Este nuevo videojuego free to play basado en la franquicia de The Division será una experiencia distinta a la serie madre. Tendremos elementos de supervivencia y acción en un mundo nunca antes visto dentro de la saga. Nuevos personajes e historias han sido prometidas con este título que aún no tiene una ventana de lanzamiento específica.

Tom Clancy’s The Division: Resurgence

La experiencia del looter shooter de Ubisoft finalmente llegará a celulares con una nueva historia, facciones y mucho más contenido. No hay más que agregar: es The Division en tu móvil. Por desgracia, aún no tiene una fecha de salida.

Rainbow Six Mobile

Al igual que The Division, Rainbow Six también dará el salto a dispositivos móviles y promete ser todo lo que los usuarios ya disfrutan con Siege en computadoras y consolas, solo que esta vez en aquella pantalla más pequeña que llevas a todos lados. La Beta cerrada para países seleccionados iniciará desde el 12 de septiembre y aún no hay una fecha de lanzamiento establecida.

Ubisoft + Netflix (Valiant Hearts 2, Mighty Quest 2 y Assassin’s Creed para móviles)

Ubisoft y Netflix han revelado una alianza que llevará a tres videojuegos inéditos de la compañía al catálogo del servicio de streaming. Estos son Valiant Hearts 2, secuela del aclamado título antibélico, la continuación de Mighty Quest for Epic Loot y un nuevo título original de Assassin’s Creed para móviles (Codename Jade), además de su propia serie live action. La compañía promete que no tendrán microtransacciones, serán totalmente gratuitas para los suscriptores del servicio y se podrán hallar en la app para celulares de Netflix.

Por ahora, no tienen una fecha de lanzamiento establecida y se irá revelando más información sobre ellos a medida que se acerquen sus estrenos.

Trackmania

Trackmania está de regreso con un port del videojuego que estaba originalmente disponible solo en computadoras. El título de carreras llegará tanto a consolas como PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S así como a servicios de juego en la nube como Stadia y Luna a inicios de 2023.

Just Dance 2023

Just Dance, el éxito masivo de Ubisoft enfocado en el baile, regresa con una nueva edición anual que han descrito como una nueva era para la franquicia. La compañía ha renovado la interfaz para seleccionar las canciones y ha incorporado un modo que todos los fans de la saga estaban esperando desde hace mucho: el multijugador en línea para hasta 6 jugadores. Con un apartado artístico totalmente renovado, Just Dance 2023 marcará un nuevo inicio para la franquicia debido a que se ha confirmado que no estará disponible en la anterior generación de consolas: PS4 y Xbox One.

Just Dance 2023 llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Stadia el 22 de noviembre de este año.

Assassin’s Creed Mirage

La nueva entrega en la aclamada franquicia Assassin’s Creed llevará a los fans de regreso a sus orígenes para celebrar su 15 aniversario. Mirage se desarrollará en Baghdad, Iraq y relatará las vivencias de Basim Ibh Ishaq -personaje de Valhalla- desde sus inicios como un simple ladrón hasta su consolidación como un maestro asesino de los Ocultos. Este nuevo título promete ser un regreso triunfal a la fórmula clásica de la saga cuando se lance en 2023 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Luna y PC vía Epic Games Store y Ubisoft Store.

Assassin’s Creed Valhalla: The Last Chapter

El último DLC de Assassin’s Creed: Valhalla será el que termine con la historia de Eivor -protagonista del título- y su viaje tras casi dos años de contenido. Esta arco final llegará en algunos meses sin una fecha definida aún.

Assassin's Creed: Codename Red y Hexe

El futuro de Assassin’s Creed luce prometedor gracias a dos proyectos que actualmente se están desarrollando. El primero es Codename Red, un título de legado como Origins, Odyssey y Valhalla que estará situado en el Japón Feudal. Por otra parte, también tenemos Codename Hexe, una “experiencia totalmente distinta” de la saga que aparenta estar basada en leyendas de brujas y cultos misteriosos.

Por el momento, el equipo no se animó a revelar las fechas de lanzamiento de estos títulos, pero se saben que llegarán junto con la experiencia Assassin’s Creed: Project Infinity, la cual es una especie de interfaz por la que los nuevos jugadores podrán disfrutar de las próximas aventuras como si del Animus se tratase.

