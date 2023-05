Valve expulsó permanentemente a Auronplay de Counter Strike por usar trampas

Así lo reveló el famoso streamer, quien reconoció que no puede jugar ninguna partida de CS:GO por hacer trampa en el juego.

El famoso streamer español Auronplay reveló que está vetado permanentemente del videojuego Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) por haber realizado trampas.

La prohibición realizada por Valve, la empresa desarrolladora del juego, es de por vida y le impide al español poder jugar desde su cuenta principal, lo cual también le impide esperar el lanzamiento de la secuela.

Auronplay baneado

“Estoy baneado. Una vez me puse cheats para hacer el bobo, hacer el tonto”, refiere Auronplay. Los cheats son programas para hacer trampa en los juegos donde se instalan.

“Una tarde estaba aburrido, me pillaron, y me banearon. Bueno, de por vida no puedo jugar a Counter Strike”, añadió.

Todas las prohibiciones en CS:GO son “permanentes, no negociables y el soporte de Steam no puede eliminarlas”, señala la política de baneo.

Pero Auronplay aún puede jugar, aunque no con su cuenta principal. “He jugado a Counter-Strike, he jugado con otra cuenta de Steam”, añade.

No podrá jugar CS 2

Todos los juegos de Valve cuentan con el sistema antitrampas de Valve, el famoso VAC.

Y como Counter Strike 2, el juego que está desarrollando ya la compañía, reemplazará a CS:GO, Auronplay tampoco podrán jugar este nuevo título con su cuenta principal.

Otro videojuego de la empresa que cuenta con el sistema es Dota 2, donde, lastimosamente, contamos con jugadores profesionales baneados de por vida por el uso de trampas.