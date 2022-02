Las consolas mantienen una gran cantidad de grandes títulos en la historia de Nintendo. | Fuente: Nintendo

Nintendo anunció el cierre de las tiendas virtuales para sus consolas Wii U y 3DS para marzo del 2023.

A partir del próximo año, las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic no tendrán acceso al eShop, por lo que los usuarios no podrán comprar nuevos contenidos.

Fechas para el cierre

El cierre del eShop para las consolas se hará de manera progresiva e involucra dos fechas anteriores este mismo 2022.

El 23 de mayo, Nintendo eliminará el uso de las tarjetas de crédito para añadir fondos a la eShop en ambas familias.

El 29 de agosto se extiende la eliminación a las tarjetas prepagos de saldo. Pese a ello, aún se podrán canjear código de descarga.

Será a partir de marzo del 2023 donde ya no se pueda descargar juegos nuevos ni realizar nuevas compras. Eso sí, recuerda que, si tienes juegos y DLC ya comprados, podrás seguir descargándolos y podrás jugar online.

En el caso que tengas saldo y no quieras gastarlo en juegos para ambas consolas, podrás vincular la billetera Nintendo Network ID a las nuevas de Nintendo para usar el saldo compartido en las nuevas Switch.

Hablando de esta “nueva consola”, no se planean mayores cambios en el corto plazo para la eShop de la Nintendo Switch.

Durante el 2021, también hemos visto cómo Sony detuvo las compras con su consola PSP, salvando a la PS3 y PS Vita debido a los pedidos de la comunidad.



