Octopath Traveler II, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Fire Emblem Engage fueron los videojuegos más destacados del Nintendo Direct del 13 de septiembre. | Fuente: Nintendo/Square Enix

Nintendo ha revelado los nuevos títulos que llegarán a Switch con un nuevo Nintendo Direct, presentación pregrabada con un formato que vienen trabajando desde hace años. En esta oportunidad, la compañía destacó videojuegos como Fire Emblem Engage, Octopath Traveler II, Rune Factory 3 Special, una nueva tanda de títulos de Nintendo 64 para Switch Online, Pikmin 4, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tal como anunció previamente, la presentación de Nintendo se enfocó en videojuegos que serán lanzados en el último tramo de este año así como también fuertes nombres que se avecinan en 2023 a la consola híbrida de la compañía. Como ya viene siendo costumbre en los últimos Direct, la fuerte presencia de proyectos de estudios japoneses se hizo notar.

A continuación, te mostramos todo lo que fue revelado en el Nintendo Direct del 13 de septiembre.

Fire Emblem Engage

La nueva entrega en la aclamada franquicia de RPG táctico nos lleva al continente de Elios, una tierra que se encuentra en peligro por la resurrección de un malvado dragón oscuro que fue derrotado años atrás. Para detenerlo, un nuevo protagonista y su grupo deberán invocar los espíritus de los héroes de títulos pasados de la saga como Marth, Sigurd y Celica para que los ayuden en su misión. Fire Emblem Engage estará disponible el 20 de enero de 2023 en exclusiva para Nintendo Switch.

It Takes Two (4 de noviembre)

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (inicios 2023)

Bob Esponja: The Cosmic Shake (2023)

Fitness Boxing Fist of the North Star (marzo 2023)

Oddballers (2023)

Tunic (27 de septiembre 2022)

Front Mission 1st Remake | Front Mission 2: Remake (noviembre 2022 | 2023)

Story of Seasons: A Wonderful Life (invierno de 2023)

Octopath Traveler II

La secuela a uno de los mejores RPGs japoneses de los últimos años mantendrá sus característicos gráficos HD 2D y relatará la historia de ocho nuevos héroes, cada uno con su propio trasfondo y motivaciones. Hikari, Agnea, Partitio, Osvald, Throné, Temenos, Ochette y Castti son los nuevos protagonistas que decidirán el destino del mundo cuando sus caminos se entrelacen. Octopath Traveler II estará disponible el 24 de febrero de 2023 en Nintendo Switch.

Fae Farm (otoño 2023)

Theatrhythm Final Bar Line (16 de febrero 2023)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (20 de octubre 2022)

Rune Factory 3 Special + nuevo Rune Factory (2023)

Nuevos videojuegos de Nintendo 64 para Nintendo Switch Online

Nintendo reveló la nueva tanda de videojuegos clásicos de Nintendo 64 que llegarán al plan más costoso de su servicio de suscripción para jugar en línea. En esta oportunidad, se unirán Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding y Excitebike 64. Además, se reveló que una remasterización en alta definición de GoldenEye007 llegará pronto a la consola con multijugador online.

Various Daylife (13 de septiembre 2022)

Factorio (28 de octubre 2022)

Ib (otoño 2023)

Mario Strikers Battle League Football: actualización 2 (septiembre 2022)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key (24 de febrero 2023)

Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass 3 (navidades 2022)

Nintendo Switch Sports: Golf (navidades 2022)

Pikmin 4

La cuarta entrega en esta simpática serie creada por Shigeru Miyamoto (Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong) reaparece tras permanecer en desarrollo por casi una década. Por ahora, no se reveló gameplay ni una ventana aproximada de lanzamiento ya que solo se mencionó que llegará en 2023.

Just Dance 2023 (22 de noviembre 2022)

Harvestella (4 de noviembre 2022)

Bayonetta 3: nuevo tráiler (28 de octubre 2022)

Master Detective Archives: Rain Code (otoño 2023)

Sifu (8 de noviembre 2022)

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (13 de diciembre 2022)

Radiant Silvergun (13 de septiembre 2022)

Endless Dungeon (2023)

Tales of Symphonia Remastered (verano 2023)

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe (24 de febrero 2023)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Finalmente, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild tiene nombre oficial y ha revelado su fecha de lanzamiento definitiva si no ocurre algún imprevisto. Tears of the Kingdom tendrá la jugabilidad emergente de su antecesor como núcleo pero incorporará elementos como una nueva y tétrica historia y la posibilidad de llegar hasta el cielo de Hyrule. Nuevas aventuras aguardan para todos los fans de esta importante saga de videojuegos cuando llegue en exclusiva a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.