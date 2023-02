Pikmin 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Metroid Prime Remastered dominaron el Nintendo Direct del 8 de febrero. | Fuente: Composición

Nintendo transmitió un nuevo Direct, presentación digital mediante la que la compañía revela cuáles serán los próximos videojuegos en llegar a su consola Switch o los proyectos en los que está trabajando junto a otros estudios desarrolladores. Tal como confirmó el pasado 7 de febrero, el evento se centró en los títulos que se aproximan a la plataforma durante la primera mitad de 2023.

A través de su canal oficial de YouTube, la “Gran N” puso al día a sus entusiastas con los últimos estrenos con los que planea reforzar su propuesta durante este año. Entre los principales anuncios de la compañía, se revelaron títulos exclusivos de la consola híbrida como Pikmin 4; Metroid Prime Remastered y un nuevo adelanto del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Si te perdiste la transmisión, aquí te dejamos un resumen con todos los videojuegos que se mostraron durante el Nintendo Direct del 8 de febrero de 2023.

Pikmin 4 (21 de julio)

La otra franquicia creada por Shigeru Miyamoto -padre de Super Mario y The Legend of Zelda- está de regreso con su cuarta entrega numerada tras más de una década de espera. Con nuevos personajes, un planeta totalmente inédito y hasta un nuevo tipo de estas simpáticas criaturas, el jugador deberá explorar este territorio y superar desafíos para poder escapar sano y salvo.

Xenoblade Chronicles 3: Expansión 3 y 4

Samba de Amigo: Party Central (invierno 2023)

Fashion Dreamer (2023)

Dead Cells: Return to Castlevania (6 de marzo)

TRON: Identity (abril)

Ghost Trick: Phantom Detective (invierno 2023)

Decapolice (2023)

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (17 de marzo)

La precuela de la saga Bayonetta se mostró en un nuevo tráiler donde se explicó más acerca de su jugabilidad e historia. Controla a Cereza -protagonista de la franquicia- y al demonio Cheshire al mismo tiempo para vencer a los temibles enemigos que aguardan en el camino y superar diversos obstáculos que se presentan durante esta aventura.

Splatoon 3: Expansion Pass (otoño 2023)

La expansión de Splatoon 3 ha sido confirmada y, como ya acostumbra para los videojuegos exclusivos de Nintendo, consta de varias oleadas. La primera será llamada Inkopolis y se lanzará en otoño de 2023 mientras que el segundo “Side Order” aún no cuenta con una fecha de lanzamiento definida.

Disney Illusion Island (28 de julio)

Fire Emblem Engage: Expansión 2 (ya disponible)

Harmony: The Fall of Reverie (junio 2023)

Octopath Traveler 2 (24 de febrero)

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (2 de junio)

Sea of Stars (29 de agosto)

Omega Strikers

Etrian Odyssey Origins Collection (1 de junio)

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (21 de abril)

Tras varios retrasos por diversos factores, la remasterización de los Advance Wars lanzados originalmente para Game Boy Advance finalmente ya tiene una fecha de lanzamiento definitiva: 21 de abril de 2023.

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe (24 de febrero)

Un nuevo tráiler demostró que este título no es solo una remasterización del videojuego original lanzado para Nintendo Wii, sino que además trae su propia gama de novedades. Por ejemplo, una nueva aventura se centrará en un personaje llamado Magalor y tendrá una jugabilidad distinta.

Nintendo Switch Online: Game Boy y Game Boy Advance (ya disponible)

Después de una larga espera, Nintendo confirmó que los suscriptores de su servicio de juego en línea Nintendo Switch Online también tendrán acceso a un catálogo de juegos de Game Boy. Legendarios títulos como Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Metroid 2: Return of Samus y Kirby’s Dream Land estarán disponibles y más se agregarán en el futuro.

Por si fuera poco, la compañía también sumará videojuegos de Game Boy Advance para el plan “Expansión Pack” de su servicio. Entre estos, se incluirán Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3, WarioWare, Inc.: Mega Microgame$, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga y The Legend of Zelda: The Minish Cap. Por supuesto, más títulos se añadirán en los próximos meses.

Metroid Prime Remastered (ya disponible en digital)

Mientras los fans siguen esperando la cuarta entrega numerada de la saga, Nintendo anunció una remasterización del Metroid Prime original lanzado para Gamecube. Algunas funciones han sido añadidas como la posibilidad de rotar la cámara con la palanca analógica derecha y mejores texturas.

Master Detective Archives: RAIN CODE (30 de junio)

Baten Kaitos I & II: HD Remaster (invierno 2023)

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time (2023)

Professor Layton and the New World of Steam

Mario Kart 8 Deluxe: Booster Course Pass 4 (otoño 2023)

Minecraft Legends (18 de abril)

Blanc (14 de febrero)

Mega Man Battle Network Legacy Collection (14 de abril)

Have a Nice Death (22 de marzo)

WBSC eBASEBALL: POWER PROS (disponible hoy)

Tales of Symphonia Remastered (17 de febrero)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 de mayo)

Probablemente, el videojuego más esperado en la historia de Nintendo Switch. La secuela de Breath of the Wild luce más oscura, más épica y más aventurera con una jugabilidad que retiene la gran mayoría de elementos de su predecesor, pero con nuevas funciones añadidas que le dan un nuevo respiro.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.