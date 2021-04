La consoal llega con un videojuego, Big Family Games, en la oferta. | Fuente: eBay

Si cuentas con más de 300 mil dólares en la cuenta bancaria, podrás obtener un objeto de la realeza británica: de la propia Reina Isabel II.

Una consola Nintendo Wii de oro diseñada para la realeza ha sido puesta en subasta en eBay.

¿Llegó donde la reina?

La Nintendo Wii de oro llegó al Palacio de Buckingham en mayo de 2009 como parte promocional del videojuego Big Family Games, de la empresa THQ.

Al estar pensado como una forma de entretenimiento casual en todas las familias, Danielle Robinson, directora de productos de THQ, entregó una consola bañada en oro de 24 quilates a la Reina Isabel II, o por lo menos a su dirección.

No se sabe si alguna vez la reina lo probó, pero sí que la consola terminó en manos de un coleccionista llamado Donny Fillerup, quien ahora está realizando esta subasta.

"La razón por la que la vendo es simple: seguir adelante con la vida", expresa. "He estado en el mismo sitio toda mi vida, es hora de conseguir mi propio lugar. A veces me ha resultado difícil tener tiempo libre o relajarme. Últimamente todo es CV y mi trabajo diario. Cuando llego a casa, no puedo dedicar mucho 'tiempo a mí', así que me gustaría dar el paso y seguir adelante", afirmó.

Los 300 mil euros son solo el monto inicial, por lo que, con el interés de los jugadores, esta cifra puede ir subiendo. Si estás interesado, sin embargo, puedes comprarlo desde cualquier parte del mundo.

