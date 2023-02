Las ventas de Nintendo Switch ascendieron a las 122,55 millones de unidades durante el último trimestre del año fiscal 2022. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: ANTONIO MANALIGO

Nintendo Switch, la consola más reciente de la compañía dueña de Super Mario y otras icónicas franquicias de videojuegos, se ha convertido en la tercera consola más vendida de toda la historia, solo por detrás de colosos como Nintendo DS y, por supuesto, la imbatible PlayStation 2. Con esta última actualización, la plataforma híbrida de la “Gran N” ya supera en ventas a Game Boy y PlayStation 4.

Tal como señalan los reportes financieros del último trimestre del actual año fiscal, que comprende desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022, la compañía nipona ha revelado que el gran ritmo de ventas que Nintendo Switch mantuvo durante dicho periodo, sobre todo durante las navidades del año pasado. Con más de 6 años en el mercado, la consola híbrida ha vendido unas 122,55 millones de unidades en todo el mundo.

Nintendo Switch aspira a ser la consola de videojuegos más vendida

Pese a que la última vez que se emitieron datos de este tipo, Nintendo Switch solo colocó unas 3,25 millones de unidades, las ventas durante el último trimestre del año fiscal 2022 ya la han consolidado como la tercera consola de videojuegos más vendida de la historia. El sistema fue lanzado en marzo de 2017 y desde entonces no ha parado de sumar éxitos año tras año pese a no contar con el poderío técnico de sus actuales rivales PS5 y Xbox Series X|S.

El año 2022 fue un periodo exitoso para Nintendo Switch gracias a un fuerte catálogo compuesto de videojuegos exclusivos como Bayonetta 3; Xenoblade Chronicles 3; Splatoon 3; Kirby and the Forgotten Land; Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League y, sobre todo, los tres títulos de la franquicia Pokémon que se lanzaron durante este periodo: Pokémon Legends Arceus y Pokémon Escarlata/Púrpura.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sería clave para las pretensiones de Nintendo

Ahora que Nintendo Switch ya ostenta el título de tercera consola de videojuegos más vendida de la historia, la firma nipona no dejará de aspirar a la cima de la industria que aún le es esquiva. Actualmente, las únicas dos plataformas que superan a la híbrida de la “Gran N” son Nintendo DS con 154,02 millones de unidades y PlayStation 2 con 155 millones de unidades.

Este año, Nintendo Switch no bajará el nivel de sus videojuegos exclusivos ya que se sabe que los estudios first party de la compañía ya están trabajando en las próximas obras que se sumarán a su catálogo. Si bien el esperado Metroid Prime 4 aún está en el horizonte sin más noticias sobre su lanzamiento, Pikmin 4 y, sobre todo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serán los títulos más importantes del sistema en 2023 por lo que es posible que la enorme brecha que aún existe entre ésta y las consolas que lideran el ranking se cierre aún más.

