El ladrón aún no ha sido identificado ni detenido. | Fuente: KARE 11

Las cartas Pokémon se han convertido en algo más que un entretenimiento, sino que también son una reserva de valor que, en medio de la pandemia, han crecido fuertemente. Esto lo sabía un ladrón que ingresó a una tienda de videojuegos con las tarjetas como objetivo en específico.

El sujeto ingresó a una tienda de juegos y cartas en la ciudad de Forest Lake, Minnesota (Estados Unidos) y se llevó un botín de 250 mil dólares, no en efectivo, sino en cartas Pokémon poco comunes.

El mercado de las cartas Pokémon

La tienda que sufrió el robo, según KARE 11, es el Punch Out Gaming, una tienda familiar que ha visto un crecimiento de demanda altísimo debido a las cartas.

El 10 de febrero, el hombre atravesó una pared lateral en la parte trasera de la tienda después de acceder a otra tienda justo al lado. Después de hacer un pequeño agujero en la pared, ingresó al área de almacenamiento y pasó casi dos horas recolectando cartas Pokémon. Todo esto fue captado por la cámara a través del sistema de vigilancia de la tienda.

“Simplemente me siento aturdido, perturbado, solo viendo a alguien entrar y llevarse todo lo que trabajaste tan duro para construir a lo largo de los años”, dijo Jason Peterson, copropietario de la tienda.

“Me di cuenta de cuánto dinero, producto y tiempo invertimos, y comencé a llorar... No puedo recuperar estos productos porque nuestros distribuidores no tienen. Entonces, incluso con el dinero del seguro, eso no nos hace ningún bien”, explicó Eric Johnson, otro miembro de la tienda.

Según Johnson, ha visto a muchos fanáticos de Pokémon en internet que ofrecen apoyo y otros se comprometen a estar atentos a cartas o productos posiblemente robados que se vendan en internet y lo informarán.

En este momento, las tarjetas de Pokémon tienen una gran demanda en todo el mundo debido a una combinación de mayor interés y baja oferta debido a problemas en la línea de suministro relacionados con la COVID-19. Debido a esto, muchos fanáticos (y revendedores) están haciendo todo lo posible para obtener tarjetas de Pokémon donde puedan obtenerlas, y algunas personas esperan en las tiendas durante horas hasta que se coloquen nuevas tarjetas de Pokémon en los estantes. Algunas tiendas incluso recurrieron a la entrega física de paquetes de refuerzo de tarjetas coleccionables en horarios establecidos, limitando a los clientes a un paquete de tarjetas.

