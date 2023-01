The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom marcaría un fin a los lanzamientos de grandes videojuegos de Nintendo para Switch. | Fuente: Nintendo

Nintendo Switch parece encontrarse en el ocaso de su vida tras una fructífera vida de casi 6 años y si bien la compañía aún no ha confirmado la llegada de una sucesora para su exitosa consola híbrida de videojuegos, lo cierto es que declaraciones pasadas de sus miembros claves y los reportes de nuevos insiders han dejado entrever que el sistema encargado de reemplazarlo no tardaría mucho en llegar.

Una serie de filtraciones relacionadas con el futuro de Nintendo han comenzado a aparecer en diversas partes de Internet y si bien algunas han sido vertidas en foros con no mucho respaldo, otras fuentes apuntan a periodistas del medio como Andy Robinson, propietario y editor en jefe de Video Game Chronicles (VGC) por lo que los reflectores se han posado en estas declaraciones.

El nuevo Zelda sería el último gran videojuego de Switch

Si bien en el pasado se mencionó que, en algún punto, Nintendo estuvo planeando el desarrollo de la tan rumoreada Switch Pro como una “actualización de Switch a mitad de generación”, los reportes mencionan que la Gran N optó por desestimar su creación en favor de la nueva consola que reemplazará al sistema híbrido. De hecho, Robinson señaló que lo más probable es que The Legend of Zelda: Tears of Kingdom sea el último videojuego importante desarrollado por Nintendo que le quede a la Switch en su tiempo de vida.

Un thread en el foro Famiboards.com respalda lo mencionado anteriormente e indica que la gran cantidad de DLC que se lanzará para los videojuegos de la compañía en Switch durante 2023 es un factor le da más credibilidad al informe. La secuela de Breath of the Wild se lanzará el 12 de mayo de este año y, tras esto, no se sabe de algún lanzamiento significativo propio de Nintendo para su consola a excepción de Pikmin 4 -que no tiene una fecha exacta de estreno aún- y Metroid Prime 4 que, sinceramente, es muy poco probable que vea la luz este año.

From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0Dn — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) December 29, 2022

Nintendo Switch aún tiene mucho que ofrecer

Por supuesto, esto no quiere decir que la Nintendo Switch se quedará sin videojuegos en lo absoluto después de mayo. La gran cantidad de desarrolladores third party que ya anunciaron títulos para el sistema posterior al lanzamiento certifica que la consola híbrida de Nintendo aún tiene mucho que ofrecer. Pero tanto Robinson como Christopher Dring, periodista de GamesIndustry.biz, señalaron que la compañía comenzaría a hablar más seriamente de nuevo hardware para 2024.

Lo cierto es que incluso antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo tiene preparados otros grandes títulos desarrollados por sus propios estudios o por otras compañías en exclusiva para Switch como Fire Emblem Engage, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, por mencionar solo algunos.

No, I didn't mean literally nothing. I have heard that after Zelda, Nintendo doesn't have a significant game for quite some time — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 17, 2022

