Mario, la Princesa Peach y Toad tuvieron más protagonismo en el nuevo adelanto de la película animada. | Fuente: Nintendo/Illumination

The Super Mario Bros. Movie, la tan esperada película animada del ícono de los videojuegos desarrollada por Nintendo e Illumination (Mi Villano Favorito, Minions), volvió a mostrarse en un nuevo tráiler. Esta vez, el adelanto se centró en los roles de Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach y de Seth Rogen como Donkey Kong, además de brindar más exposición a las interpretaciones de Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black) y Toad (Keegan-Michael Key).

Tal como se pudo apreciar en la secuencia, la Princesa Peach tendrá un rol mucho más activo en la película y tal parece que esta vez no será la “damisela en peligro”. El tráiler nos muestra como la líder del Reino Champiñón decide enfrentarse al rey de los Koopas, quien amenaza con dominar el Universo entero, con el apoyo de Mario, Toad y otros aliados que se irán sumando durante la aventura.

Una carta de amor a los fans de Mario

El nuevo tráiler nos demuestra que la película estará llena de referencias a todo el mundo creado por Shigeru Miyamoto. Los fans de la mascota de Nintendo notarán que hay elementos que provienen tanto de los videojuegos clásicos de la franquicia como de otros medios en los que ha incursionado el adorado fontanero.

Tenemos a los Yoshis de todos los colores, las plataformas y los distintos obstáculos que Mario debe superar en cada una de sus aventuras, la rivalidad con Donkey Kong, escenarios inspirados en niveles de hielo, fuego y otros más, los icónicos power-ups como la flor de fuego o el traje de tanuki, las diversas criaturas que pueblan el Reino Champiñón como los Cheep Cheep y hasta los karts de la exitosa serie spin-off Mario Kart, con la Senda Arco Iris como pista.

The Super Mario Bros. Movie se estrenará el 7 de abril de 2023 y Universal Pictures será la encargada de distribuirla en todo el mundo

Otros datos de The Super Mario Bros. Movie

En el anterior adelanto, Nintendo e Illumination revelaron que el compositor Brian Tyler (Last Call, Avengers: Age of Ultron) se unió a Koji Kondo, el mítico creador de la música de Super Mario y The Legend of Zelda, para desarrollar la banda sonora de la película.

En lo que respecta al elenco, Nintendo reveló anteriormente a los actores y actrices que prestarán sus voces para sus icónicos personajes. Entre ellos están los siguientes:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Seth Rogen como Donkey Kong

Fred Armisen como Cranky Kong

Kevin Michael Richardson como Kamek

Sebastian Maniscalco como Foreman Spike

The 🏰 awaits pic.twitter.com/15wjCfrdC4 — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) November 28, 2022

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.