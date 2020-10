El videojuego es un clásico de las computadoras. | Fuente: Ensemble Studios

Hace 21 años, una franquicia se consolidó como una de las sagas más importante de la historia de los videojuegos. El 30 de septiembre de 1999, Emsemble Studios y Microsoft lanzaron al mercado Age of Empires II: The Age of Kings, uno de los juegos de estrategias más populares de las computadoras.

Desde la alta edad hasta la imperial, el título RTS (Real Time Strategy) te sumergía en el control de una civilización y el macromanejo de ella: dinero, unidades, edificaciones y armada. En partidas que podían expandirse hasta las horas, debías completar misiones enmarcadas en históricas campañas como la de Juana de Arco, Saladino, William Wallace, Genghis Khan y Barbarroja.

Su éxito es tal que, 21 años después, el videojuego aún cuenta con millones de jugadores en línea. Desde el pasado noviembre tenemos una versión remasterizada con una nueva expansión y cuatro civilizaciones, reflejo del impacto más allá de las dos décadas.

¡Gracias por enseñarnos Historia Universal!



Curiosidades

Existe un edificio que nunca fue usado

El “Taller comercial” era una edificación que se encuentra en los códigos del juego, pero que nunca salió a la luz oficialmente. Gracias al editor de mapas, se puede conocer que los aldeanos podían producir bienes de lujo aquí, para luego cambiarlos por oro.

También podía ser jugado en PlayStation 2

Dos años después de su lanzamiento en PC, el juego llegó a PlayStation 2 gracias a Konami. La consola Nintendo DS también mantiene una versión desde 2006.

El 'Wololo' no es de Age of Empires 2

La frase Wololo que utilizan los sacerdotes para convertir una unidad enemiga en aliada, solo aparece en el primer juego, no en el segundo. Sin embargo, el sonido es tan clásico que es uno de los más recordados de todo Age.

La teoría más aceptada sobre su significado es que nace de las palabras en latín Volo y Lo, los cuales significan “Yo quiero”.

Los incas iban a salir en The Conqueros, pero salió 13 años después

Por la dificultad de sus edificaciones, los Incas no salieron en la expansión The Conqueros en el año 2000. Solo sería hasta el 2013, con The Forggoten Empires, cuando veríamos a los nuestros en el juego.

Referencia a Star Wars

En la campaña de Saladino, el ejército de sarraceno debe derrumbar cinco torres de Jerusalén y a dos facciones. El líder de los jinetes templarios, al morir, te deja una cifra textual de Obi Wan Kenobi en el Episodio IV de Star Wars.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.