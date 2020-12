Metro Redux es la remasterización de los dos primeros juegos de la serie Metro para las plataformas de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este título se compone de los juegos Metro 2033 y Metro: Last Light. | Fuente: 4A Games

Se cumple la filtración y este martes 22 de diciembre llega Metro 2033 Redux como el videojuego escogido como regalo para todos los jugadores de PC de Epic Games.

Durante 15 días, los padres de Fortnite regalarán un videojuego que, aunque puede canjearse solo durante 24 horas, se quedará para siempre en la biblioteca del usuario.

Luego de regalar Alien: Isolation, Metro 2033 Redux cuenta la historia de un joven llamado Artyom, uno de los supervivientes de una Rusia devastada por la guerra nuclear en 2013. La guerra ha convertido el continente en un páramo, obligando a la gente a vivir en túneles de metro, pero si eso no fuera suficiente, Artyom también descubre una raza de criaturas mutantes llamadas The Dark Ones.

Este juego solo necesita ser canjeado en la tienda de Epic Games Store para que se quede para siempre en tu cuenta, sin necesidad de descargarlo. Eso sí, solo tienes 24 horas obtenerlo (hasta las 11:00 a. m. del lunes hora Perú).

NOTA: La web puede demorar en cargar debido a la gran saturación de usuarios intentando reclamar una copia. Intenta obtenerlo durante todo el día.

¿Se cumplirá la filtración?

Cómo se recuerda, antes del obsequio del primer día, se filtró una lista que aseguraba que la compañía iba a regalar títulos de gran producción como Resident Evil 7, Horizon: Zero Dawn entre otros. Sin embargo, esta no era real, provocando grandes expectativas entre los jugadores.

Ahora, con estos nuevos regalos, se ha desvelado un nuevo listado, el cual sí ha acertado los cuatro primeros títulos.

17 de diciembre: Cities: Skylines (regalado)

18 de diciembre: Oddworld: New n Tasty (regalado)

19 de diciembre: The Long Dark (regalado)

20 de diciembre: Defense Grid (regalado)

21 de diciembre: Alien: Isolation (regalado)

22 de diciembre: Metro 2033 (regalado)

23 de diciembre: Tropico 5

24 de diciembre: Inside

25 de diciembre: Darkest Dungeon

26 de diciembre: My time at Portia

27 de diciembre: Night in the Woods

28 de diciembre: Stranded Deep

29 de diciembre: Solitairica

30 de diciembre: Torchlight II

31 de diciembre: Jurassic World Evolution

