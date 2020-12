Cities Skylines tiene críticas muy positivas, pero las expectativas de los jugadores estaban por las nubes. | Fuente: Epic Games Store

Epic Games ha iniciado su temporada navideña regalando 15 juegos consecutivos durante 15 días y este jueves empezó con Cities Skyline. Si bien es cierto, es un juegazo, la comunidad de PC se siente “engañada” luego de creer en una falsa noticia que decía revelar el nombre de todos los títulos.

El miércoles se “filtró” una imagen señalando todos los regalos que harían los padres de Fortnite en su tienda. De acuerdo con esta información, Dying Light abriría las dos semanas de obsequios, para luego darle espacio a títulos como Resident Evil 7, Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5 o hasta el recientemente estrenado Horizon Zero Dawn.

Sin embargo, llegó el jueves y el primer juego regalado ha sido Cities Skylines y no Dying Light, desatando la molestia, los memes y más por parte de los jugadores de PC. Lastimosamente para este título, no es la primera vez que sufre una situación similar: en mayo llegó como juego gratis de PS Plus y los jugadores habían vuelto a caer en un fake news que mencionaba que los regalos serían Dying Light (otra vez) y Dark Souls.

Cities: Skylines es el aclamado simulador de construcción de ciudades desarrollado por Paradox Interactive. En él tomas las decisiones para que tu ciudad prospere o fracase. Serás alcalde o alcaldesa de una ciudad y deberás aplicar estrategias para mantener tu ecosistema asegurando un crecimiento de tu población.

Durante estos 15 días consecutivos, solo tendrás 24 horas para reclamarlo y obtenerlo para siempre en tu biblioteca, reseteándose el marcado a las 11 de la mañana hora Perú. Los demás juegos que llegarán aún son un misterio.

Cómo conseguir el juego

Si quieres descargar este juego completamente gratis en tu PC, solo dirígete a la web de Epic Games Store y canjéalos iniciando sesión. Recuerda que no es necesario descargarlos para tenerlos para siempre.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.