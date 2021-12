Steam es el mercado más grande e importante de juegos para PC. | Fuente: Steam

Steam ha iniciado su tradicional venta de ‘invierno’ (aunque en esta región estemos en verano) y ha puesto a los mejores videojuegos del 2021 en descuentos de hasta el 50%.

Títulos nominados a los más grandes premios de la industria este año se encuentran con grandes rebajas, como Deathloop, el aplaudido título de Arkane Studios para PlayStation 5 y PC que se encuentra a la venta a mitad de precio, unos 30 dólares o 80 soles si pagas con moneda local.

Pero no es el único gran juego en descuento. El Game of The Year 2021, It Takes Two, también se encuentra con el mismo porcentaje de descuento, costando solo 70 soles. Si lo compras, podrás compartir tu pase con un amigo para que ambos puedan jugar a la vez sin necesidad de realizar una doble compra.

Ofertas y más ofertas

Horizon: Zero Dawn y su edición con DLC también está llegando a un precio de 50%, con un costo de 43 soles.

The Witcher 3: Wild Hunt es uno de los más asequibles, con un descuento del 80% y un precio de solo 23 soles con todas sus expansiones.

Si lo tuyo son los indies, puedes jugar los más aclamados: Death’s Door tiene un 25% de descuento (37 soles) y Hades tiene un descuento de 35% (30 soles).

Y si tienes un dispositivo de realidad virtual, puedes llevarte a Half-Life Alyx a un 50% de descuento, costando solo 50 soles.

Todas las ofertas durarán solo hasta el 5 de enero.

