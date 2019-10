Videojuegos legendarios de la era primigenia del PC están disponibles en la biblioteca digital. | Fuente: id Software

Los amantes de los videojuegos retro para PC tienen un nuevo motivo por el que alegrarse. The Internet Archive ha añadido más de 2500 juegos de MS-DOS para sumarse a los casi 7000 títulos existentes en su catálogo virtual. Esto quiere decir que podemos disfrutar estos clásicos simplemente ingresando a la página web y eligiendo el juego deseado.

A través de una publicación en el blog oficial de The Internet Archive, Jason Scott -uno de los involucrados en el proyecto- ha revelado que esta gran actualización ha sido posible gracias al trabajo conjunto con eXoDOS, un grupo que lleva adaptando juegos de MS-DOS a sistemas operativos modernos.

Más de 2500 títulos se suman a la colección de The Internet Archive | Fuente: The Internet Archive

La colaboración ha conseguido que estos títulos puedan ser jugados desde el navegador web de preferencia por lo que no necesitamos descargar algún emulador o programa adicional para poder jugar los contenidos del catálogo, que incluye títulos como Doom, Wolfenstein 3D, The Secret of Monkey Island, Prince of Persia y Disney’s Aladdin.

The Internet Archive es una biblioteca digital que busca preservar la historia de Internet recopilando cantidades inmensas de información publicada en la red de redes. La organización detrás de esta iniciativa ha revelado que se trata de un fin sin ánimos de lucro ya que “su misión es proporcionar acceso universal a todo el conocimiento”.

Los juegos alojados en el catálogo de la biblioteca digital se expanden a otros sistemas operativos y hardware de la época como ZX Spectrum, Atari y Apple II. Basta con explorar otros apartados de esta página para hallarlos.

El Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) fue uno de los primeros sistemas operativos de la compañía de Redmond. Gozó de enorme popularidad entre usuarios y desarrolladores de software en la década de 1980, hasta la salida de Windows 1.0 en 1985.

