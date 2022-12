El Ray Tracing llega a Portal. | Fuente: NVIDIA

No es la primera vez que NVIDIA retoca un clásico, Doom con RTX nos mostró el potencial del Ray Tracing (trazado de rayos), una tecnología por la que apuesta cada vez más el gigante de los semiconductores. Ahora le tocó a otro clásico: Portal que incorpora Ray Tracing en Portal with RTX. Esto no solo marca una especie de remake, también muestra el potencial de las herramientas a las que pueden acceder los usuarios.

Nada puede hacer más felices a los modders que NVIDIA Remix, que permite cambiar los juegos e incorporar mejores gráficos. Así fue hecho Portal with RTX.

Debe quedar claro que Portal with RTX no es un nuevo juego, es en esencia la obra maestra de Valve con ese toque de Ray Tracing que lo hace lucir más vigente que nunca.

Así recuerdas Portal. | Fuente: NVIDIA

Lo puedes revivir así. | Fuente: NVIDIA

Las bondades del Ray Tracing se notan especialmente en superficies mojadas, vidrios y más complementos de los laberintos de Portal.

No se puede subestimar cómo estos cambios en los gráficos hacen la experiencia de Portal mucho más completa, incitando a pasar de nuevo el juego o explorarlo por primera vez. En mi caso, tengo muchas ganas de pasar tiempo en los laberintos de GLaDOS luego de la breve experiencia jugando Portal with RTX.

Por supuesto, esto no viene “gratis”. Portal with RTX requiere una buena PC para correr. Para correrlo a 1080 con 30 cuadros por segundo, NVIDIA recomienda la RTX 3060, mientras que jugarlo en 4K requerirá de una RTX 4080, apoyándonos de DLSS.

En el caso de la Serie RTX 40, se incorpora DLSS 3, que permite una generación de cuadros mucho más fluida y eficiente.

Portal fue revolucionario en su lanzamiento. | Fuente: NVIDIA

Pero el Ray Tracing le da una nueva vida al juego. | Fuente: NVIDIA

¿Vale la pena Portal with RTX?

Esto es lo mejor de todo. Es probable que tengas Portal luego de haberlo comprado en algunas de las ofertas de Steam o en un paquete y nisiquiera lo recuerdes.

Portal with RTX será un DLC gratuito disponible para los usuarios que cuentan con el juego base a partir del 7 de diciembre.

Portal with RTX es una visita obligada que muestra las herramientas que tienen el potenciar de cambiar el futuro del PC gaming.

Las herramientas de NVIDIA Remix dan control a los usuarios. También hay un menú para desarrolladores. | Fuente: RPP