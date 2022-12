La enorme cantidad de personajes disponibles en 'Lego Star Wars: The Skywalker Saga'. | Fuente: Warner Bros. Interactive

Star Wars es una franquicia poderosa que se vale por sí sola. Y en el lado de videojuegos mantiene un enorme listado de grandes aciertos que han encantado no solo a sus fanáticos, sino también a los que realizan su primer acercamiento a la saga.

Pero para ambos, creo que no hubo ningún juego tan completo ni tan próximo a las películas como ‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’, obra de Traveller’s Tales. Salió a la venta en abril para las multiplataformas, pero, aprovechando la llegada del título a Xbox Game Pass este 6 de diciembre, Warner Bros. Interactive nos compartió un código para PC con la Galactic Edition. Y el juego no ha podido más que encantarnos.

Una oda a Star Wars

‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ es un recuento de las 9 películas numeradas de Star Wars. Cuenta la historia canónica de la línea cinematográfica más importante de la franquicia, pero con algunas licencias jocosas y divertidas solo como LEGO puede hacerlo.

Esto es más beneficioso que contraproducente. Sí, algunas veces los capítulos son apresurados en las acciones, pero la mayoría del tiempo nos están recordando los momentos más importantes de cada episodio en cada uno de los cinco capítulos que lo conforman. Y sí, también sé que hay un humor sencillo e infantil, pero recordemos que es un juego dedicado a las familias, especialmente a los más pequeños. No obstante, es más que disfrutable de principio a fin.

The Skywalker Saga nos trae una colección de más de 380 personajes conocidos y la versión Galactic Edition que probamos trae consigo a los más icónicos de las nuevas producciones exitosas de Star Wars como Andor y Obi-Wan Kenobi. Hubiésemos agradecido algunas misiones extras, pero los cosméticos son bien recibidos para nuestra colección, en la cual incluso se puede personalizar hasta nuestras naves.

Dicho esto, el título posee una infinidad de horas de rejugabilidad gracias a que, tras terminar los episodios, se desbloquea un modo libre que nos permite navegar los escenarios para encontrar misiones secundarias que complementan nuestra experiencia. Además, consiguiendo distintos objetivos o logros podremos seguir obteniendo cosméticos para expandir nuestro baúl.

Han Solo y Chewie en el juego. | Fuente: Warner Bros. Interactive

Cabe resaltar que los jugadores podrán iniciar su aventura en el primer capítulo de cada trilogía tal como salieron durante sus estrenos en los cines mundiales. ¿Mi recomendación? Empezar desde el capítulo 1 o el 4.

La jugabilidad es divertida, pero puede mejorar

Manejar a cada uno de los personajes icónicos en la franquicia en un mundo lleno de legos es emocionante, pero es aquí donde hay el mayor número de problemas.

El título incorpora una especie de árbol de habilidades y mejoras que se pueden ir potenciando conforme avanzamos en la historia y destruimos el nuestro contorno para recoger monedas. Hasta el final de los episodios, no los entendí y, por fortuna, tampoco tuvo mayor castigo hacia mi forma de juego. Posiblemente perdí muchas mejoras y pude volverme más poderoso, pero ya es un juego accesible de por sí.

El videojuego añade distintas formas de jugar como el combate de naves durante su desarrollo. | Fuente: Warner Bros. Interactive

El combate es frenético, tanto con las pistolas como los sables de luz. Sin embargo, la dificultad es muy pobre y todos poseen vidas infinitas, por lo que pasar el juego no será un problema. Esto es malo para los veteranos, pero es una bendición para los nuevos. Por ejemplo, jugué con mi enamorada y ella no abandonó el juego por no poder manejar bien los controles y morir en varias oportunidades. Hablando de ello, el modo cooperativo es bueno, pero en algunas escenas es algo forzado: mientras que en las películas existen solo dos personajes (el villano vs. el héroe), en el juego aparece uno extra para justificar la presencia de otro usuario, cambiando el carrusel de emociones de la historia.

Los jefes finales tienen varias vidas y debes acabar con todas para derrotarlos. | Fuente: Warner Bros. Interactive

Lo genial es intercambiar personajes para ciertos rompecabezas y el armado de distintas plataformas. Destruir para construir, suelen llamarlo.

Existen clases, cada uno con poderes especiales para completar el juego. Los jedis son combativos y pueden usar la fuerza para mover objetos; los héroes pueden escabullirse entre los enemigos y confundir a los rivales o los droides pueden abrir puertas y conversar con distintos seres del espacio.

La belleza de los planetas y naves

El apartado tanto gráfico como sonoro de ‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ es una maravilla.

En cuanto a lo visual, la recreación de escenarios icónicos luce de maravilla y, pese a que deben estar compuestos de legos, existentes verdaderas postales en cada uno de los planetas que visitamos.

Y el soundtrack es igual de memorable que el de las películas, incluyendo, como no, canciones originales en ciertas escenas y momentos de la narrativa. Grandioso.



Algunos de los planetas de 'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'. | Fuente: Warner Bros. Interactive

Eso sí, en este campo, dos quejas puntuales. La primera es que, al momento de jugar en una PC de gama media, sí existieron ciertos bajones de frames notorios. A esto le sumo el hecho que he sufrido una par de bugs que provocaron que reinicie la misión para proseguir.

Otra queja que mantiene el juego en general es la cámara, la cual se bloque en más de una oportunidad ante distintos rivales, lo que provocará un poco de desesperación en algunos momentos.

Y para finalizar, el doblaje de voz en español es genial, con picos en sus voces originales como la de Han Solo. Y aunque muchos no posean su doblaje latino original, las nuevas voces hacen un excelente trabajo.

¿Vale la pena ‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’?

‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ es un juego completo tanto para los más apasionados fanáticos de la saga como para los que tratan de ingresar a este universo fantasioso de la manera más amigable. Tiene cosas que mejorar como bugs o incluso añadir niveles de dificultad, pero es un emocionante título de principio a fin. Lo recomiendo y sé que incluso podrías disfrutarlo más con algún amigo/familiar/pareja.

