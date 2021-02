La tienda de juegos de PC ya funcionaba con el servidor internacional en el país, pero ahora este será independiente y exclusivo. | Fuente: Steam

Steam ha anunciado que llegará a China con una versión exclusiva el próximo 9 de febrero y llevará como primeros videojuegos a Dota 2 y CS:GO.

Valve, en coordinaciones con la empresa Perfect Worlds, llevará su tienda de PC a uno de los mercados más grandes y beneficiosos del mundo.

Este modo beta inicial busca que las autoridades nacionales observen el funcionamiento de la plataforma para que puedan aprobar los títulos que lleguen. Dicho esto, no todos los juegos que se publiquen mundialmente en la plataforma llegarán a este país.

Como explica la publicación del blog chino de Dota 2, una vez que Steam China lance, los jugadores de Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive deberán migrar sus cuentas de Steam a Steam China para seguir jugando en los servidores locales.

Censura y bloqueos

Para ser aprobados para la venta en plataformas de juegos chinas como WePlay de Tencent, tanto los juegos nacionales como internacionales deben someterse a un riguroso proceso de censura. La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China no solo verifica para garantizar que los juegos no sean demasiado violentos o sexuales, sino que también hace cumplir reglas como garantizar que los juegos impongan restricciones a los niños, como limitar la frecuencia con la que pueden jugar.

Según cuenta PC Gamer, cuando se anunció Steam China por primera vez, muchos desarrolladores y editores chinos temían que eventualmente llevara a que la versión internacional de Steam (la cual sí puede ser descargada actualmente en el país) fuera bloqueada por el extenso firewall de Internet del gobierno chino. Eso no solo eliminaría a los jugadores chinos de PC de decenas de miles de juegos no regulados, sino que también podría negar a los desarrolladores chinos a lanzar juegos sin pasar por las regulaciones del Estado.

Los juegos indie chinos están prosperando actualmente en Steam. El recientemente lanzado Tale of Immortal, por ejemplo, se ha convertido en el cuarto juego más popular de Steam basado en jugadores concurrentes, superando a títulos mundiales como Apex Legends o GTA V. Si se bloqueara la versión internacional de Steam, esos juegos no tendrían más remedio que obtener una licencia del gobierno, y no hay garantía de que sean aprobados.

