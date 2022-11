Según Sony, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft incrementaría los precios de los juegos, las consolas y los servicios. | Fuente: Xbox/Activision Blizzard/PlayStation

Sony continúa con su cruzada para evitar que Microsoft compre Activision Blizzard y esta vez sus comentarios abarcaron la subida de precios general de la industria de los videojuegos. En sus más recientes declaraciones, la firma mencionó al organismo regulador de Reino Unido que esta adquisición podría "perjudicar a los desarrolladores y provocar una subida de precios de los videojuegos, el hardware y los servicios de suscripción”.

En un nuevo comunicado, la compañía confía en que el organismo trate de bloquear la compra de Activision Blizzard debido a que esta supondría “una disminución sustancial de la competencia”. Además, Sony también indicó que Xbox Game Pass le lleva mucha ventaja al renovado PlayStation Plus y que el plan de Microsoft es “convertirla en Nintendo”, eliminando a su competidor directo en el terreno de videojuegos para una audiencia más juvenil o adulta.

Sony pide el bloqueo de la compra de Activision Blizzard

En su comunicado, la compañía señala lo siguiente: "Sony Interactive Entertainment (SIE) confía en que la segunda fase de la investigación de la CMA confirme que la transacción puede reducir sustancialmente la competencia y debe ser prohibida. Microsoft controlaría un contenido insustituible -refiriéndose a Call of Duty- que impulsa la participación de los usuarios. Después de la transacción, Microsoft controlaría el contenido de Activision, que genera más participación de los usuarios en PlayStation que todos los mejores títulos first-party de SIE juntos”.

Pese a que la misma Microsoft le ofreció un trato que aseguraba la permanencia de la franquicia Call of Duty en consolas PlayStation por 10 años, los ejecutivos de Sony no están del todo conformes con lo propuesto por su rival. “Microsoft tendría la capacidad y el incentivo para excluir o restringir a los rivales, incluyendo PlayStation y PlayStation Plus, de tener acceso a Call of Duty", mencionan los directivos.

Sony cree que la compra de Activision Blizzard afectará a toda la industria

Desde Sony señalan que los videojuegos de Activision Blizzard representan el 30% y el 40% de todos los minutos jugados en consolas en Reino Unido. En sus palabras, esto significa que, si Microsoft compra la compañía, los consumidores, competidores y desarrolladores independientes serían perjudicados.

“A medio plazo, un número significativo de usuarios de PlayStation probablemente se pasaría a Xbox y/o a Game Pass. Ante una competencia más débil, Microsoft podría: aumentar los precios de las consolas y de los juegos para los usuarios de Xbox (incluidos los que se cambiaran de PlayStation); aumentar el precio de Game Pass; y reducir la innovación y la calidad”, menciona Sony.

Además, la firma concluye diciendo que "si Microsoft excluyera a PlayStation/PlayStation Plus, probablemente se convertiría en un canal de distribución crítico para los desarrolladores independientes. En esa posición de negociación debilitada, los desarrolladores independientes probablemente recibirían peores condiciones para su contenido por parte de Microsoft o incluso se les exigiría que prometieran exclusividad a cambio de la distribución, disminuyendo así la capacidad y el incentivo de los desarrolladores independientes para invertir en nuevos juegos de alta calidad. Esto, a su vez, también perjudicaría aún más a los consumidores".

