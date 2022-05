El videojuego salió a la venta en septiembre de 2021. | Fuente: EA Sports

El exitoso simulador de fútbol FIFA 22 ha llegado gratis para todos los suscriptores de PS Plus en el mes de mayo, un regalo que muchos jugadores estaban esperando.

Todos los usuarios que estén suscritos a PS Plus podrán descargar desde este 3 de mayo (y solo hasta el 7 de junio), el videojuego de fútbol de EA Sports, tanto para PS4 y PS5. Eso sí, es importante saber que no hay juego cruzado entre ambas plataformas.

El precio individual de FIFA 22 en la PlayStation Store para PS5 es de 70 dólares, mientras que para PS4 es de 60 dólares. La mensualidad de PS Plus es de 7 dólares.

Eso sí, no es el único videojuego que llega en el mes. Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods también son obsequios del modelo de suscripción, el cual cambiará desde mitad de año para fusionarse con PS Now.

Cómo descargar FIFA 22 gratis en PS Plus

Si cuentas con la suscripción activa de PS Plus, puedes dirigirte a la PS Store e ingresar a la sección dedicada para descargar el juego.

Si estas desde web, puedes añadir los juegos desde los siguientes enlaces.

FIFA 22 para PS4 y PS5. Puedes descargarlo aquí.

para y Puedes descargarlo aquí. Tribes of Midgard para PS4 y PS5. Puedes descargarlo aquí.

y Puedes descargarlo aquí. Curse of the Dead Gods para PS4. Puedes descargarlo aquí.

