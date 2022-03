PlayStation Plus es el servicio obligatorio para los jugadores que quieran disfrutar juegos online. | Fuente: Sony

Luego de meses de rumores bajo el nombre del proyecto ‘Spartacus’, PlayStation ha anunciado un cambio en el modelo de suscripción PS Plus para sus consolas PS4 y PS5.

Desde el próximo junio, PS Plus, servicio que permitía jugar online en las consolas de la compañía, se unirá con PS Now (servicio para jugar en la nube solo para países seleccionados) en un solo servicio (el cual seguirá llamándose PS Plus), pero que ahora tendrá tres niveles de membresía de acuerdo a sus bondades.

Los tres nuevos modelos del PlayStation Plus

A través del blog oficial de la empresa, PlayStation detalló los tres nuevos modelos de suscripción del PS Plus.

PS Plus Essential

Este modelo es el más básico de todos y mantiene todas las características del PS Plus que conocemos actualmente: dos juegos gratis mensualmente, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube de juegos y el acceso al juego multijugador en consolas.

El precio en Latinoamérica se mantendrá en 7 dólares mensuales / 17 dólares trimestrales / 40 dólares anuales.

PS Plus Extra

Este modelo, además de las ventajas del PS Plus Essential, añade un catálogo de 400 juegos seleccionados para PS4 y PS5, incluido grandes hits exclusivos de los estudios internos. Todos se podrán descargar para jugar.

El precio para Latinoamérica será de 10.5 dólares mensuales / 28 dólares trimestrales / 67 dólares anuales.

PS Plus Premium (Deluxe)

La categoría Premium añade a los beneficios de las membresías anteriores el hecho de obtener 340 juegos más: títulos de PS3 a través de la transmisión en la nube y un catálogo de juegos escogidos de la PS1, PS2 y PSP.

La nube, la llamada PlayStation Now, estará incluida y añadirá los juegos clásicos mencionados para su transmisión en PS4, PS5 y hasta en PC. Además, habrá versiones de prueba de casi todos los juegos, para que el usuario pueda probarlos antes de comprarlos.

El precio en países seleccionados (con PS Now activo) es de 18 dólares mensuales.

Debemos recordar que Latinoamérica no tiene servicio de PS Now, por lo que, para esta parte del mundo, Sony cambia el nombre del PS Plus Premium a PS Plus Deluxe, donde se ofrecerá a menor precio por algunos cambios sustanciales: en esta categoría, solo se podrá descargar el catálogo de juegos clásicos elegidos de PS1, PS2 y PSP, además de acceder a los modos de prueba (aparte de los beneficios de los niveles anteriores ya incluidos).

Para nuestra región, el precio será de 12 dólares mensuales / 32 dólares trimestrales / 77 dólares anuales.

Habrá títulos fuertes de estreno

En el lanzamiento, PlayStation señala que desea incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. “Estamos trabajando estrechamente con nuestros desarrolladores creativos de PlayStation Studios y socios externos para incluir algunas de las mejores experiencias de juego disponibles con una biblioteca que se actualizará regularmente”.

Por el momento, no se conocen los títulos exactos que llegarán al renovado servicio. Asimismo, tampoco se ha hablado de juegos de lanzamiento disponibles desde el primer día en PS Plus como sí sucede con la competencia en el Xbox Game Pass.

Cuando se lance el nuevo servicio PS Plus, PS Now pasará a la nueva oferta de PS Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los usuarios de PS Now migrarán precisamente a la categoría Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

El cambio será paulatino, comenzando en junio desde regiones como Asia, América del Norte y Europa. Posteriormente llegará a Latinoamérica.

